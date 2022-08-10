日本首相岸田文雄改組內閣　9人首次入閣

日本上月舉行眾議院選舉後，首相岸田文雄就統一教關係以及安倍晉三逝世後的派系平衡，而作出上任以來的第二次內閣變動。其中，有9名自民黨議員獲初次提拔入岸田內閣，另外有5名內閣成員留任。

岸田文雄今早(10日)在會見自民黨高層之後，確定內閣以及自民黨內要職的人選。自民黨內的人事調動，麻生太郎及茂木敏充繼續留任黨副總裁及幹事長的職位，至於原任經濟產業大臣的萩生田光一會出任黨內政調會長，而原任政調會長的高市早苗，就會出任經濟安保大臣。

安倍逝世後平衡黨內派系

在內閣大臣方面，有9人屬初次入閣。當中同屬岸田文雄派系的寺田稔及葉梨康弘擔任總務大臣及法務大臣的工作。而同屬岸田派系的外相林芳正，與財務大臣鈴木俊一、國土交通大臣齊藤鐵夫、內閣官房長官松野博一以及經濟再生大臣山際大志郎則獲留任。至於原防衛大臣，安倍晉三弟弟的岸信夫，因為健康問題，將改任首相輔助官的顧問職位，並由前防衛大臣濱田靖一再度出任。

日本傳媒指，岸田文雄的新內閣一方面考慮是有關的經驗，尤其是加藤勝信再度出任厚生勞働大臣以及留用山際大志郎，都是針對新冠疫情的對策，而在烏克蘭局勢之下，日本在防衛能力及國家安全保障亦需要加強，因此留用外相林芳正及起用有經驗的濱田靖一出任防衛大臣，以及經濟安保大臣的高市早苗。而岸田亦為平衡在安倍晉三遇刺後黨內的派系勢力，同時要為安倍遇刺而引起自民黨與統一教關連的切割。