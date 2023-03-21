日本首相岸田文雄突訪烏克蘭　抵基輔將與澤連斯基會面（18:30更新）

【18:30】日本傳媒報道，岸田文雄乘坐的列車，已抵達烏克蘭首都的基輔。而岸田之後會與澤連斯基會面。

日本傳媒報道，日本政府對今次的行程一直保密，在岸田到訪印度之後，就突然轉向飛往波蘭，並在當地時間約凌晨1時半抵達波蘭東南部與烏克蘭邊境接近的地區，轉乘列車進入烏克蘭。日本電視台表示，在波蘭拍得岸田落機轉乘列車的片段。報道指，岸田乘坐的列車被塗成全黑色以掩人耳目，並由當地的警衛保護下進入烏克蘭。報道指，岸田的列車正前往基輔，並在稍後與澤連斯基會面。

原本在印度訪問的日本首相岸田文雄，在今早（21日）忽然前往烏克蘭秘密訪問，據報將在烏克蘭首都基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會談。

日本傳媒報道，岸田過去多次尋求到基輔，今次成行的原因，是因為日本將在5月作為G7集團會議的議長，故希望到烏克蘭與澤連斯基會面，了解烏克蘭所需要的支援和對俄羅斯可以實施的制裁。

傳媒周日已得悉事件

報道指，岸田在出發印度訪問前，在周日（19日）晚上已經向傳媒披露有關的行程，但要求不要公開。岸田又指，這並非首次計劃進入烏克蘭，在去年6月的G7峰會時，岸田也打算到烏克蘭，只是當時的其他外交行程並不適當而未有成行。同時去年底也曾計劃同樣的行程，只是因為俄羅斯加強對烏克蘭的進攻而中止。

由於今年1月日本的國會已經開始會議，首相的外訪行程需要獲國會的批准，否則難以保障首相安全。不過因為美國總統拜登都已經訪問過烏克蘭，故此日本已成唯一未到訪的領袖，故認為要事前獲得准許是困難之下，決定先前赴烏克蘭，之後再向國會交代。

對於岸田文雄訪問烏克蘭，中國外交部發言人汪文斌在今日的記者會上，表示希望日本能夠做出對平息事態有好處的事。