日本首相府襲擊男子　事前向自民黨總部射催淚水劑致3名警察不適

在上周末（19日）對日本執政自民黨總部，投擲汽油彈，以及用車撞向首相官邸的事件。日本警方拘捕了49歲的涉案男子臼田敦伸，同時警方今日（21日）證實，臼田在投擲汽油彈前，利用高壓水槍向自民黨總部外噴射催淚液體，導致當值的3名警員不適。

臼田在上周末的時候，先在自民黨的總部前，懷疑投擲了5枚的汽油彈。不過警方在調查後，證實他之前亦用高壓水槍，向總部噴射過催淚噴劑，令在場當值的3名警員，出現喉嚨不適等的狀況。而犯案過程中，臼田據信戴上了口罩及防護衣。之後他再前往首相官邸，並用車撞向防護欄，之後向到場的警察投擲煙霧彈。調查人員又在臼田的車內，發現包括卡式汽體罐、農藥罐及噴射器，另外還有20個膠樽，當中有16個裝有汽油。警方表示仍在調查臼田的動機，不過他至今仍保持沉默。但根據消息指，臼田在2009年曾嘗試參加眾議院選舉，但因為無法交出保證金而被拒絕參選。