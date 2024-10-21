日本首相府襲擊男子　事前向自民黨總部射催淚水劑致3名警察不適

在上周末（19日）對日本執政自民黨總部，投擲汽油彈，以及用車撞向首相官邸的事件。日本警方拘捕了49歲的涉案男子臼田敦伸，同時警方今日（21日）證實，臼田在投擲汽油彈前，利用高壓水槍向自民黨總部外噴射催淚液體，導致當值的3名警員不適。
臼田在上周末的時候，先在自民黨的總部前，懷疑投擲了5枚的汽油彈。不過警方在調查後，證實他之前亦用高壓水槍，向總部噴射過催淚噴劑，令在場當值的3名警員，出現喉嚨不適等的狀況。而犯案過程中，臼田據信戴上了口罩及防護衣。之後他再前往首相官邸，並用車撞向防護欄，之後向到場的警察投擲煙霧彈。調查人員又在臼田的車內，發現包括卡式汽體罐、農藥罐及噴射器，另外還有20個膠樽，當中有16個裝有汽油。警方表示仍在調查臼田的動機，不過他至今仍保持沉默。但根據消息指，臼田在2009年曾嘗試參加眾議院選舉，但因為無法交出保證金而被拒絕參選。
多項民調顯示自民黨國會失至少50席
另外根據日本多個媒體進行的調查，日本執政自民黨在下周日（27日）舉行的國會選舉將會失去單獨過半數席位，而與公明黨會否過半也仍然未知。根據《朝日新聞》在周末及周日（19、20日）進行的調查，透過電話訪問全國約36萬個選民，當中執政的自民黨預料比目前247席減少約50席，失去單獨過半數的資格，而與公明黨的合計也未必超過半數的233席。至於最大在野黨的立憲民主黨，預料會比選前的98席大幅上升。
同樣的調查結果也見於《產經新聞》，他們與富士新聞網合作進行的調查，也顯示自民及公明黨可能會跌至不夠一半的席位。當中自民黨可能減少約60席，而執政兩黨合共可能少70席。至於立憲民主黨就可能會有50席的增加，而部份的小型政團如令和新選組及日本保守黨，可能會增加至5席以上，符合法例登記成為政黨的條件。