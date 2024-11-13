日本首相石破茂再委任內閣惹議　前偶像今井繪理子再入閣受質疑

石破茂再度當選為日本首相後，除了在周一（11日）公布內閣長官的人選後，今日（13日）再公布副官以及政務官的任命。當中兩位前日本偶像生稻晃子及今井繪理子，分別獲委任為外務政務官以及內閣府兼復興省政務官。然而不少人對有關任命表示質疑。
日本媒體報道，首相石破茂在今日進行的臨時內閣會議中，落實內閣的副官及政務官名單，他早前已表明不會將與政治獻金醜聞相關的議員邀請入閱。在之前岸田文雄第2任期時，曾被批評沒有女性擔任副官及政務官，而在今次石破茂內閣，就宣布由前偶像團「小貓俱樂部」的生稻晃子，以及另一偶像團體「SPEED」的今井繪理子將會入閣，當中生稻晃子將出任外務府的政務官，而今井繪理子會出任內閣府兼復興省的政務官。而在今次26位副官及28位政務官，就有6名女性。
兩前偶像被質疑工作能力
然而生稻晃子及今井繪理子的身份受到外界的抨擊，尤其是今井早在去年7月跟隨日本國會代表去法國考察，期間與多位女性議員到巴黎遊覽後，在社交平台發布相片，其後被網民批評她們利用考察的公共開支去旅行而受到抨擊，當時今井有表示過回國後會交代今次考察的成果，但之後就變成不了了之，而此後今井在社交媒體的發文仍受到網民的質疑。至於生稻晃子也被指因為年少時作為偶像，故沒有入讀大學，被質疑其能力是否勝任外務省的工作。日本媒體就指出，在自民黨取消了派閥之後，相信這是作為國會外交事務委員會成員的生稻自己提出。有網民就指，雖然不邀請與政治獻金相關議員入閣是好事，但也應該考慮能力。
二人過去其實並非首次獲邀請加入內閣，當中今井繪理子在2019年同樣加入成為內閣府政務官，並一度爆出過不倫疑惑的醜聞。而生稻本身也原本屬於自民黨安倍派的成員，在2022年當選後，曾拜訪過日本舊統一教的設施而被指沒有政治觸覺。另外，除了兩位前偶像之外，石破茂其實也委任了漫畫家的赤松健出任文部科學省的政務官。