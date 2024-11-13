日本首相石破茂再委任內閣惹議　前偶像今井繪理子再入閣受質疑

石破茂再度當選為日本首相後，除了在周一（11日）公布內閣長官的人選後，今日（13日）再公布副官以及政務官的任命。當中兩位前日本偶像生稻晃子及今井繪理子，分別獲委任為外務政務官以及內閣府兼復興省政務官。然而不少人對有關任命表示質疑。

日本媒體報道，首相石破茂在今日進行的臨時內閣會議中，落實內閣的副官及政務官名單，他早前已表明不會將與政治獻金醜聞相關的議員邀請入閱。在之前岸田文雄第2任期時，曾被批評沒有女性擔任副官及政務官，而在今次石破茂內閣，就宣布由前偶像團「小貓俱樂部」的生稻晃子，以及另一偶像團體「SPEED」的今井繪理子將會入閣，當中生稻晃子將出任外務府的政務官，而今井繪理子會出任內閣府兼復興省的政務官。而在今次26位副官及28位政務官，就有6名女性。