日本首相顧問發驚人警告︰日本將會消失！全因一個棘手問題

專責出生率及LGBTQ議題的日本首相岸田文雄顧問森雅子(Masako Mori)，近日接受彭博社訪問時，拋出足以令報章大字標題報道的一句「若情況持續下去，這個國家將會消失」。她指日本的人口「不是逐漸減少，而是直線下降」，而人口插水式下跌，「意味如今出生的兒童將被丟進一個扭曲、萎縮及無法正常運作的社會」。她警告，若不採取應對措施，日本的社會保障制度將崩潰、工商業實力將下跌，同時亦難以徵募足夠人員加入自衛隊保護國家。

日本人口減少及老化，人所共知，該國首相顧問近日作出駭人警告，直言「日本將會消失」，充分凸顯問題的嚴重性，令其再受國內外關注。

日本人口｜去年出生嬰兒少於80萬

令人感到無力的是，森雅子認為要扭轉現狀極其困難，皆因處於適合生育年紀的女性正隨時間遞減，呼籲政府「用一切方法」緩和人口下跌及其影響。

日本政府上月28日公布的數據顯示，該國去年出生的嬰兒少於80萬名創新低，而死亡人數則達158萬。日本人口已由08年的逾1.28億，降至最新統計的逾1.24億，下跌幅度並正加劇。目前日本65歲或以上人口已迫近30%。