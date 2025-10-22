日本首誕女首相高市當選 公明黨不結盟 自民黨險失政權

日本誕生第一位女首相。經歷公明黨退出執政聯盟，險失去政權後，執政自民黨新任女總裁高市早苗在新盟友日本維新會支持下，於國會昨舉行的首相指名選舉中當選，成為日本史上首位女首相，打破了日本政治女性玻璃天花板。高市幾經波折圓首相夢，上任後須面對棘手的通脹及經濟問題，而她過去的鷹派立場亦令人關注中日關係發展。在北京，外交部表示，希望日方與中方相向而行，全面推進中日戰略互惠關係。

在眾議院的首輪投票，高市獲237票，超過當選門檻過半數所需的233票，擊敗獲149票的立憲民主黨的前首相野田佳彥，以及新興右翼國民民主黨代表玉木雄一郎等候選人。在之後的參議院投票，高市雖在首輪獲得123票，差1票才過半數達當選門檻，但在決選以125票，擊敗只有46票的野田當選。高市接替因自民黨選舉失利被逼辭職的石破茂，成為第104任首相。高市10月初當選自民黨總裁，出任首相十拿九穩之際，卻與盟友公明黨談判破裂。因自民黨在國會的議席不過半數須其他政黨支持，否則失執政地位。最終自民黨與右翼政黨、同高市一樣出身關西的維新會結盟成功。

