日本首都圈兩鐵路站小川町車站撞名　貼心告示提醒乘客小心去錯

在日本有不少的相同地名，因此出現名字相似或是相同的車站也不少。有日本網民就在網上分享，在琦玉縣的小川町車站，職員特別貼出一個告示，表示這是「東武東上線的小川町車站」，而不是「都營地下鐵新宿線的小川町車站」，同時也教真的去錯了的乘客，如果回到他目標的「小川町車站」，但距離有約90分鐘的車程。

兩個小川町站相距90分鐘車程 日本網民在社交媒體X上分享，表示在琦玉縣的小川町站發現了一張告示，指乘客要注意是否去錯了車站，不過網民指，當發現時可能已經太晚了。原因是另一個東京地鐵的「小川町站」其實就是在東京市中心，與琦玉縣那個相差90分鐘鐵路車程。雖然告示也很貼心教導乘客去錯後應該如何回去，但是乘客最簡單還是要先回去池袋轉乘東京地鐵，並在鄰近車站步行過去，因此確實去曾的話真的很難趕上。