日本首都圈連環入屋劫案14宗 主腦藉社交網招兵四出劫財傷人 疑犯為搵快錢「落搭」

日本首都圈8月以來陸續發生民宅、店鋪遭搶劫案，警方抽絲剝繭，研判是「匿名流動型犯罪集團」所為。其中，橫濱市一名老翁本月15日在家中遭3人劫殺，一名疑犯19日落網，向警方供稱為賺快錢在網上求職，受人指使犯案。 一人涉多案 日本時事通信社報道，橫濱市青葉區75歲男子後藤寬治本月16日被發現倒斃家中，警方調查後發現他遭人綑綁後死亡，上半身有多處被鈍器或拳頭毆打的傷痕，家中約20萬日圓(約10,415港元)現金、頸鏈等貴重物品被搶走。警方19日晚逮捕22歲疑犯寶田真月。他戶籍為千葉縣印西市，20日對警方供稱，包括自己在內有3人犯案，他開車載著兩人前往現場。

疑犯憂主腦報復 寶田供稱，因有數十萬日圓稅金未繳清，為了快速籌錢，便在社交平台上搵工，結果受人指使犯案。期間，他發現正在參與罪案，但擔心家人可能被「指示者」報復，所以不敢拒絕。他稱，當天駕駛自己的SUV車前往犯案現場，途中與另外2人會合，之前不認識他們，僅透過隱密性高的通訊軟件與「指示者」聯繫。警方正調查「指示者」身份以及追緝其他犯案者。 女受害人遭禁錮毆打 另外，千葉縣市川市本月17日一宗民宅搶劫傷人案，26歲疑犯藤井柊落網。警方其後在橫濱市遇害老翁後藤寬治的家中發現藤井柊的指紋，研判他可能涉及此案。案中，一對分別為72歲及50歲的母女受害，匪徒闖入她們的住所搶劫，並將女兒擄走、禁錮、毆打。警方其後查出，橫濱市旭區的21歲裝修工高梨謙吾涉嫌搶劫，藤井柊則涉嫌擄人禁錮。高梨等人逼問受害女子金融卡密碼後，在便利店ATM提款。

匿名流動型集團 高梨謙吾被捕後供稱，自己與本月16日在千葉縣白井市一宗搶劫傷人案有關。案發於凌晨3時半左右，一戶民宅遭2名男子闖入，70多歲的母親及40多歲的女兒被兩人以膠帶綑綁並毆打，兩人逼問「至少有1,000萬或2,000萬日圓吧」，其後搶走約20萬日圓(約10,409港元)現金和私家車後逃去。 日本首都圈自8月起陸續發生民宅或店鋪劫案，1都3縣至少有14宗，警方已成立跨區域的聯合搜查小組，初步研判是匿名流動型集團所為。主腦透過社交平台招募非法打工等人組成匪幫，四出犯案。2023年7月，警察廳將此定義為匿名流動型集團，是組織犯罪的一種類型，簡稱「匿流」。