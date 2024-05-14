日本首都高速公路7車相撞起火　3人死亡追尾貨車司機被捕

日本首都高速公路今早（14日）發生嚴重的交通意外，包括4輛貨車在內的7架車相撞，當中更有車起火，並造成3人死亡，2人受傷，追尾的貨車司機以不小心駕駛導致傷亡而被拘捕。

據日本媒體報道，在今早7時35分左右，首都高速5號池袋線，在琦玉縣戶田市往池袋的路段，發生7車連橫相撞，當中有4輛是貨車，意外令當中3輛汽車起火，並造成3人死亡及2人受傷的事故。

日本警察調查後表示，當時在高速公路的路口出現擠塞，其中一輛後至的貨車撞上龍尾，導致了意外。警察將追尾貨車的20多歲司機，以不小心駕駛導致死傷的行為拘捕，警方就表示男子在現場時已失去知覺。因為有關的事故，日本首都高速的部份路段一度封閉。