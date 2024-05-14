日本首都高速公路7車相撞起火　3人死亡追尾貨車司機被捕

日本首都高速公路今早（14日）發生嚴重的交通意外，包括4輛貨車在內的7架車相撞，當中更有車起火，並造成3人死亡，2人受傷，追尾的貨車司機以不小心駕駛導致傷亡而被拘捕。
【現場の様子】#交通情報 #首都高 ５号池袋線 下り 美女木JCT付近 トラック4台と乗用車3台が事故→数台燃える車両火災事故で一時通行止め渋滞5月14日 #渋滞 #埼玉 #池袋線 #火災 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/OwBSqNqqyp #NHK #交通事故 #火事 消防車解除 pic.twitter.com/le3ishNubb— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) May 14, 2024
據日本媒體報道，在今早7時35分左右，首都高速5號池袋線，在琦玉縣戶田市往池袋的路段，發生7車連橫相撞，當中有4輛是貨車，意外令當中3輛汽車起火，並造成3人死亡及2人受傷的事故。
日本警察調查後表示，當時在高速公路的路口出現擠塞，其中一輛後至的貨車撞上龍尾，導致了意外。警察將追尾貨車的20多歲司機，以不小心駕駛導致死傷的行為拘捕，警方就表示男子在現場時已失去知覺。因為有關的事故，日本首都高速的部份路段一度封閉。
【速報】首都高5号池袋線 戸田出入口付近で車両火災 情報相次ぐpic.twitter.com/PSQOoXWVMA— NewsDigest ニュース・地震・災害速報 (@NewsDigestWeb) May 13, 2024
首都高で7台が絡む事故、3人死亡 トラック運転手を逮捕— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) May 14, 2024
🔥14日午前7時半すぎ、埼玉県戸田市の #首都高 速道路でトラック4台と乗用車3台が絡む #事故 があり、これまでに3人の死亡が確認された。警視庁は、自動車運転処罰法違反（過失致死）の疑いでトラックの運転手を現行犯逮捕した。… pic.twitter.com/lmxc6yNeSL