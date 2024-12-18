日本首11個月旅客已破全年歷史紀錄　上月中國遊客較去年倍增

日本政府觀光局今日（18日）公布，截至今年11月為止，首11個月的訪日遊客已創歷年的新高，達3,337.99萬人次，預料今年全年可達3,500萬人次旅客訪日。而來自香港的旅客數字，亦已經超越全年的新高。至於來自中國的遊客雖然未回復至疫情前的水平，但上月有54.63萬人次訪日，比去年11月大增逾倍。

日本政府原本預計，到2025年訪日旅客數字會超越疫情前的2019年數字，並在2030年達每年6,000萬人次的目標，而首要的目標已提前一年達成。根據觀光局的公布，上月訪日旅客有318.7萬人次，是有紀錄以來最多的11月，同時也是連續10個月創出同月新高。觀光廳指，隨着紅葉季節，來自南韓及中國的遊客大幅增加。而日本政府指，在日圓貶值，前往日本的直航航線也隨着遊日的需要而增加，當中來自北美、澳洲及印度等地都已經突破有紀錄以來的全年新高。而今年首11個月，已經有3,337.99萬人次的遊客訪日，比2019年全年最高的逾3,188.2萬人次為多。