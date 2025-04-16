日本首3月遊客破千萬　香港人連續兩月下跌

日本政府觀光局（JNTO）以及日本觀光廳，今日（16日）分別公布上月的訪日旅客預計數字，以及首3個月訪日遊客的消費數字。當中，今年首3個月的訪日旅客已突破1,000萬人次，是有統計以來最多。然而來自香港的訪日旅客則連續兩個月錄得下跌，加上航空公司因需要問題削減來往香港至日本的航線，預期訪日港人會繼續減少。 日本觀光局今日公布上月訪日遊客的最新估算，估計3月份訪日旅客有349.76萬人次，比去年同一月份增長13.5%，也是有紀錄以來最高的3月。當中南韓仍是最多的旅客，達69.17萬人次，較去年同月增長4.3%，至於中國繼續成為第2多的國家，有66.17萬人次，較去年增長46.2%，但仍比2019年高峰的69.12萬人次少。而今年的首3個月累計已有1,053.73萬人次訪日，是有紀錄以來最快突破千萬人次。至於日本觀光廳的遊客消費數字，今年首3個月訪日旅客的消費額達到22,720億日圓（約1,235.43億港元），是有紀錄以來最多的首3個月，當中中國遊客的消費最多，達5,443億日圓，佔整體消費額的24%，而台灣就有3,168億日圓，南韓亦有2,824億日圓。

不過，香港人今年的訪日熱度大跌，繼2月訪日港客比之前一年少5%後，上月訪日港客雖然仍有20.84萬人次，但較去年的23.13萬人次大減9.9%，是各統計國家及地區之中跌幅最大的市場。而今年累計64.76萬人次訪日，數字雖然仍比去年輕微增長3.9%，但也是統計的各國家及地區中，增長最少的地方。至於消費額方面，香港人首3個月在日本消費達1,534億日圓（約83.4億港元），是中國、南韓、台灣及美國之後，第5大的市場，但數字比去年首3個月下跌3.3%。人均支出方面，首3個月每名香港遊客在日本開支為238,380日圓，比去年同期下跌7.4%。在各項旅行支出中，香港人在日本開支最多仍是購物，有495億日圓，其次是住宿，有470億日圓。 德島指地震傳聞致削減香港航班 根據日本放送協會（NHK）的報道，來往日本德島及香港的國際航線，在5月12日起至10月25日，由現時每星期3班減少至2班。德島縣政府表示，原因是香港對往日本的需求大幅減少，令航線的旅客數量大減。報道指，航空公司向縣政府表示因為有關於日本將會發生大地震的傳聞在香港流傳，以至航空需求減少。還有美中的貿易戰，令世界經濟前境不明朗影響，令航線的旅客大減。

港航承認調整5、6月日本線航班 另外有本地旅遊專頁透露，香港航空也縮減多個目的地，包括福岡、名古屋及札幌等的班次。港航回覆《am730》，承認5月至6月期間對部份日本航線進行調整，包括減少福岡、名古屋及札幌航線之部份航班頻率。公司表示會主動通知受影響乘客相關航班的變動，並安排替代航班或提供機票退款，以確保旅客權益，對於有關調整造成的不便深表歉意。根據網上指出，港航在5至6月間，減少24對來往福岡航班、10對來往名古屋航班及14對來往札幌的航班。