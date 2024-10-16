日本首9個月旅客已超越去年　消費額逾3000億破紀錄

日本政府觀光局在今日（16日）公布，直到上月為止的旅客估算人數。累計今年頭9個月已有2,688萬人次訪日，比去年全年的2,506萬人次為多，而首9個月的遊客消費額也達到5.8萬億日圓（約3,018億港元）。當中香港遊客首9個月亦達到近200萬人次，比去年同期增逾3成。
日本觀光局公布的9月份入境旅客估計人次為287.22萬人次，而首9個月的累計人次為2,688.2萬人次，這數字已超越去年的25,066,350人次。雖然目前數字與疫情前的2019年全年最高仍有約500萬人次的距離，但今個月的人數與2019年同期相比亦有達26.4%的增加，也是連續8個月創下同一個月份有紀錄最高數字。日本觀光廳預計，今年全年訪日旅客將達到3,500萬人次。
香港人首9個月近200萬人訪日
按地域劃分，南韓遊客再次反超中國成為最多訪日旅客的地方，9月份有65.67萬人次，較中國的65.23萬人次僅多約4,400人左右。其次就是台灣、美國及香港。當中香港有17.2萬人次訪日，數字是有紀錄以來9月份最多，而累計方面訪日的香港旅客在首9個月估算為1,972,000人次，比去年同期上升32.9%，比2019年同期也升18.7%。除香港之外，包括南韓、台灣及美國在內，也有17個地區創下9月的新高。
至於有關於遊客的消費數字，在今年第3季的7至9月份，達到19,480億日圓，比去年同期多41.1%，比2019年更是多64.8%。當中以住宿開支增加最多，達33.7%，而其次是購物，增28.9%，而飲食亦有21.9%的增長。其中中國遊客的消費，佔當中的四分之一，達5,177億日圓，而香港亦有1,677億日圓。
日本觀光廳長官秡川直也表示，因為日圓貶值持續，對於日本人物價可能增加，但對外國遊客卻相對便宜。日本政府將2030年的遊客目標數字設定在每年6,000萬人次，以及15萬億日圓的消費額，不過現時仍有約7成遊客集中在東京、大阪及名古屋三大都市圈，造成過度旅遊的問題，當局在研究如何將遊客吸引到偏遠的鄉郊城市。