日本首9個月旅客已超越去年　消費額逾3000億破紀錄

日本政府觀光局在今日（16日）公布，直到上月為止的旅客估算人數。累計今年頭9個月已有2,688萬人次訪日，比去年全年的2,506萬人次為多，而首9個月的遊客消費額也達到5.8萬億日圓（約3,018億港元）。當中香港遊客首9個月亦達到近200萬人次，比去年同期增逾3成。

日本觀光局公布的9月份入境旅客估計人次為287.22萬人次，而首9個月的累計人次為2,688.2萬人次，這數字已超越去年的25,066,350人次。雖然目前數字與疫情前的2019年全年最高仍有約500萬人次的距離，但今個月的人數與2019年同期相比亦有達26.4%的增加，也是連續8個月創下同一個月份有紀錄最高數字。日本觀光廳預計，今年全年訪日旅客將達到3,500萬人次。