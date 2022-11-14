日本駐港領事館籲日企提防電話騙案 騙徒操流利日語扮總公司社長要求匯款

日本駐港領事館今日向在港的日本企業發出呼籲，指過去一年發生多宗針對日本企業的電話騙案。(日本駐港領事館圖片)

日本駐香港總領事館，在今日（14日）再次向在香港的日本企業發放電郵，通告注意針對日本企業的電話騙案。領事館指，有關騙案中，來電者自稱日本總公司的高層，並指示香港分公司協助處理財務。日方指，在今年10月起至今，已收到至少2宗案件的通報。

日本領事館表示，自去年4月開始收到有關針對日本企業，而且手法類似的電話騙案。領事館指，收到的騙案報告，都是有人以日本總公司社長的名義致電香港分公司的代表，並要求分公司方面提供公司負責財政負責人的電話。之後再向財政部門聯絡進行詐騙。

領事館透露，其中一宗個案，騙徒以日本總公司社長，致電香港分公事的財務部門主館，並向分公司稱了解香港的狀況等閒談。之後騙徒指與律師在一起，並表示負責人做好準備，之後要求香港分公司匯款。不過由於有關負責人本身認識日本社長，覺得電話的騙徒與社長聲音不同而揭發騙案。

偽冒總公司高層指示進行交易

而另一宗個案指，自稱日本總公司社長的人身物要求與香港的負責人聯絡，並要求香港分公司在即日內完成資產的轉移，接聽電話的人覺得對話內容有問題，因而發現是騙案。

領事館指，有關案件的騙徒都能操流利的日語，並會讓接聽的人誤以為日本分公司的社長。對話內容會先以閒聊為主，之後會要求協助聯絡指定的律師進行收購活動，但同時指事件秘密而阻止與日本公司進行聯絡。根據領事館的數字指，自2021年4月起的3個月，收到4宗個報告，之後每季都有2至4宗個案，已累積18宗個案，而在今年10月至今的兩個多月亦已有2宗的報告。