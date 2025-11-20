日本駐華記者稱中國原定送贈熊貓告吹　北京日本料理叫苦

中日關係緊張之際，據日本媒體的駐日記者透露，原定中國總理李強訪問日本時，將會向日本送贈大熊貓，但現在可能計劃會告吹，而目前日本留下來的熊貓也僅餘上野動物園的2隻，在明年租借期滿後，日本將沒有大熊貓。而日本媒體亦訪問在北京的日本料理，負責人表示在過去一星期有逾半的預約被取消。 日本TBS電視台駐北京支部的局長立山芽以子，在節目上透露，中國原定向日本送贈大熊貓：「實際上中國方面，打算在總理李強訪問日本時，公布『送贈大熊貓作禮物』的計劃。因此外交部門曾催促『盡快開展中日韓峰人會』。並表示只要舉辦峰會，熊貓就會來。」立山指，現在中日關係變得緊張，中國送出熊貓的計劃變得困難。立山又表示，在中國的反日情緒沒有變得高漲：「中國政府雖然連日對首相高市早苗發出批評，不過政府歸政治，市民歸市民，政府的宣傳攻勢似乎沒對市民有影響。」

北京日本料理店：兩國應該冷靜下來 朝日電視台就在北京訪問當地的一間日本料理「東也」，店主透露在過去一個星期，接近一半共12組，大約40人的預約已經取消。店主谷岡一幸表示：「中國消費低迷，加上現在這情況之下，我們正站在十字路口，明年能否繼續經營都不知道。」對於中國再度禁止日本水產進口，他指：「只能說非常遺憾，不只是我，我們很多客人都希望日本水產再度進口。」他又指：「維護國家的利益當然重要，但是我個人覺得兩國應該冷靜下來，理性解決問題。」 對於中國禁止日本水產進口，日本執政自民黨政策協調會長小林鷹之表示：「目前，第一批出口的扇貝及海參，正進行技術的諮詢。由於所有決定都將基於科學證據，故日本會繼續保持冷靜應對。」而內閣官房長官的木原稔說表示，會繼續敦促中國方面為出口提供便利。據日本媒體指，有外務省高層認為：「這只是程序上的暫時中止。這是一種常見的滋擾手段，稱不上為反制措施。」然而自民黨方面，認為要修好兩國關係仍需要一段時間。