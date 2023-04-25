日本驚現「烏鴉刺身」記者大讚爽口味美 衛生部門緊急呼籲︰勿吃！

刺身是港人愛吃的美食，日本近日出現一道駭人聽聞的「鄉土料理」刺身，引發社會議論，更令醫療專家緊張不已。事緣當地有記者撰文，聲稱在茨城縣品嘗了一道「烏鴉刺身」，大讚其爽口味美。文章一出令網民嘩然，指烏鴉身上相信有很多細菌，且平日「食垃圾」維生，質疑食用的安全性。據報有醫生更稱食用後隨時致死。事件驚動厚生勞動省，急發聲明呼籲民眾別吃烏鴉。

日本《東京新聞》網站上月刊出一篇有關「生吃烏鴉肉文化」的文章，撰文記者聲稱在2月中旬獲邀在茨城縣參加一場烏鴉美食同好會。抵達現場後，看到一個有大壁爐、放有烏鴉標本的房間，十多人圍成一圈坐下，。文章稱，主人家有40年打獵烏鴉的經驗，當晚準備了兩個品種共13隻烏鴉。其中一道菜式是掃上大蒜醬油的烤烏鴉腿，另一道則是用醬油醃過的烏鴉胸肉刺身。