日本驚現「烏鴉刺身」記者大讚爽口味美 衛生部門緊急呼籲︰勿吃！

刺身是港人愛吃的美食，日本近日出現一道駭人聽聞的「鄉土料理」刺身，引發社會議論，更令醫療專家緊張不已。事緣當地有記者撰文，聲稱在茨城縣品嘗了一道「烏鴉刺身」，大讚其爽口味美。文章一出令網民嘩然，指烏鴉身上相信有很多細菌，且平日「食垃圾」維生，質疑食用的安全性。據報有醫生更稱食用後隨時致死。事件驚動厚生勞動省，急發聲明呼籲民眾別吃烏鴉。
日本《東京新聞》網站上月刊出一篇有關「生吃烏鴉肉文化」的文章，撰文記者聲稱在2月中旬獲邀在茨城縣參加一場烏鴉美食同好會。抵達現場後，看到一個有大壁爐、放有烏鴉標本的房間，十多人圍成一圈坐下，。文章稱，主人家有40年打獵烏鴉的經驗，當晚準備了兩個品種共13隻烏鴉。其中一道菜式是掃上大蒜醬油的烤烏鴉腿，另一道則是用醬油醃過的烏鴉胸肉刺身。
烏鴉刺身｜記者讚烏鴉胸肉柔軟爽口
該記者稱，烤烏鴉腿肉質堅硬，但愈嚼愈香，沒有獸腥味，猶如牛肉乾；而烏鴉胸肉刺身呈暗紅色，令他聯想到肝臟。該記者指烏鴉胸肉刺身肉質柔軟，一點也不臭，吃起來吃爽口。該記者稱，的確曾擔心吃烏鴉會導致腸胃不適，但最終沒甚麼問題，而據報席間有常客說，不應對食物存有「偏見」。
然而，記者之後向縣內衛生部門查詢，負責人指當局雖無禁止民眾生吃烏鴉，但警告民眾別這樣做，直言「食物中毒風險很大」。據報茨城縣政府表示，當地並沒有生食烏鴉的飲食文化，而中央政府厚生勞動省亦緊急發文，呼籲民眾別生吃烏鴉。