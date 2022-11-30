日本高中生拍拖犯校規被迫退學 向校方索償704萬日圓 法官點睇？

日本東京都中野區的堀越高等學校(堀越高中)，校規嚴禁學生談戀愛，一名高中三年級女學生於2019年11月承認與一名男同學拍拖後被迫退學。她事後入稟東京地方法院要求校方賠償704萬日圓(約39.6萬港元)，法官周三(30日)裁定堀越高中須支付98萬日圓(約5.5萬港元)。

以培養演藝體育界精英聞名

綜合《每日新聞》、《朝日新聞》、《產經新聞》等報道，堀越高中以培養娛樂圈和體育界精英聞名，校規相當嚴格，好讓學生專心學習。涉事女生拍拖「犯禁」後，校方告訴她如果不盡早自願退學，就無法畢業兼考不上大學，因此女生被迫轉校並參加補習，才能趕上應考大學入學試。

女生在入稟狀中指出，校方全面禁止男女談戀愛，包括出於真摯感情的交往，即使私立學校有教育自由，這亦相當不合理，加上拍拖並沒影響她的學業成績，要她退學，處分過重。女生並批評，校規限制學生的基本人權，對照社會一般認知，顯然是不合理。

校方反駁說，私立學校依照本身獨特的傳統與教育方針教育學生，校規即使是對照社會一般認知也是合理的，決定勸告女學生「自願退學」屬於校長的仲裁權。

法官發表觀點

法官認為，勸女學生「自願退學」事實上是「強制退學」，已逾越教育上的仲裁，屬違法行為。但法官也認同校規本身有其效力，「考慮到學校的教育理念與方針，藉由禁止男女學生交往讓學生專心學習，對照社會一般認知屬合理」，遂判處校方須支付98萬日圓賠償。