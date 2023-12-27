日本高中生用打工錢為全家買聖誕禮物 母感動落淚

日本一名母親透露就讀高中一年級的兒子，在今年成為了全家人的「聖誕老人」，因為他將自己辛苦得來的打工錢，都拿來買適合全家人的禮物，讓她為孩子的體貼感動落淚。 社交平台「X」（前稱Twitter）名為「木琴」的日本網友，於周一（25日）分享兩張照片，為她今年收到的聖誕禮物。照片可見，一張拍有知名時尚品牌Dior的2023聖誕節限量版紙袋，另一張則是Dior在今年聖誕節期間所推出的數量限定、一組要價9,570日圓（約524港元）的經典五色眼影。

偷偷觀察母打扮 選定買Dior眼影 「木琴」所述這份特別的禮物是她目前就讀高中一年級的兒子用自己平時打工賺來的錢買的。她表示，兒子其實對化妝品沒有太大興趣，但為了能送給她一份特別的禮物，他事先偷偷觀察了她平時的打扮，最終選擇了這套特定顏色的眼影。而且，兒子不僅為她準備了禮物，還為爸爸和弟弟也準備了禮物，同樣都是用自己的打工錢購買。