日本高中老師偷拍女生如廁　用學校攝影機作案致敗露

日本福井縣一所高中爆發離譜的偷拍事件，疑犯不是在女廁安裝針孔，而是把攝影機擺在廁所門縫偷拍。而且放置攝影機的還是學校的一名男老師，為了不被發現還將廁所上鎖，怕沒電還插着插頭，確保24小時全天候偷拍。
據《ANN》和《NNN》等日媒綜合報道，事發於3日，位於福井縣大野市的奧越明成高中向警方通報，表示在三樓的女廁所發生偷拍事件。
24小時偷拍不間斷
一名女學生表示，當她在蹲式廁所如廁時，發現隔壁的門縫不斷閃爍紅色光芒，她仔細一看，察覺有個黑黑圓圓的鏡頭正對着自己，才驚覺遭到偷拍，而紅光表示攝影機正在錄影中。
她嚇到不行衝了出來，發現那間閃着紅光的廁所位於最邊間，由於上鎖無法進入，她奮力爬上廁所探頭一看，發現地上擺着一台攝影機，電源線還插在插頭上，確保可以24小時偷拍不間斷。而鏡頭就對着隔壁間女廁，透過門縫，如廁情況及裙底風光都被拍得一清二楚。
貼有學校管理編號
警方循線逮捕設偷拍者，竟是該校30歲男老師南出龍哉，被逮後對犯行坦承不諱。表示他拿來偷拍的攝影機是學校用品，沒想到用來記錄課堂學生表現狀況的攝影機，竟被他公器私用拿來做違法勾當。
據媒體報道，爆出偷拍事件後，疑犯為了不被懷疑，隔天還如常到學校授課。但因為攝影機貼有學校管理編號，馬上就知道是學校用品，一查管理簿就知道管理人是他，馬上就被鎖定身分。校方在8日晚間緊急召開說明會，向家長道歉，表示會加強巡邏及對學生進行心理輔導。
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