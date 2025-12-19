日本高官私下倡擁核武致朝野譁然　官方重申非核三原則

日本一名與首相官邸關係密切的高級官員日前公開表達保有核武的必要性，引發日本政壇軒然大波。官房長官木原稔19日強調，政府將持續堅持非核三原則的政策方針。 據日媒報道，18日一名首相官邸的官員私下對記者團「暢談個人想法」，明確表示日本需要擁有核武器。此番言論立即在政界掀起強烈反彈，多個政黨要求該官員應承擔責任。該官員平時負責向高市內閣提供安全政策建議。 「我不便逐一評論」 官房長官木原稔在記者會上回應相關報道時表示：「對於個別報道的詳細內容，我不便逐一評論。但政府立場仍然是堅持將非核三原則作為政策方針。」他同時強調，日本將以唯一戰爭被爆國的身分，持續推動實現無核武世界的相關工作。

自民黨前防衛大臣中谷元對此事件表達嚴厲批評，認為不應輕率發表類似的個人意見。他指出：「作為政府立場，輕易發表個人意見是應該避免的行為，既然發言已經公開，就必須採取適當的對應措施。」中谷元更進一步表示，該官員應該承擔責任，考慮包括辭職在內的選項。

「值得免職的重大發言」 公明黨代表齊藤鐵夫對此發言表達強烈譴責，直言這是「值得免職的重大發言」，並質疑該官員的適任性。齊藤鐵夫進一步分析，核保有政策不僅會導致日本外交孤立，更可能劇烈惡化日本的安全保障環境，因此要求將該官員予以免職。