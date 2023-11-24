日本高官連環爆醜聞　首相岸田文雄民調急跌　內閣支持率創11年新低

據日本《讀賣新聞》民調，岸田支持率跌落至24%，創上台以來新低。據另一家媒體民調，支持率更是創自民黨重新執政以來11年來最低。
日本媒體《讀賣新聞》最近發布針對岸田文雄及其內閣的民調，顯示岸田內閣的支持率已急速跌落至 24%，為他在 2021 年 10 月擔任首相後的最低值。
大臣涉拖欠稅款被迫辭職
主因就是近期日本政壇接連爆發醜聞，使多名高官辭職。首先是日本財務副大臣神田憲次，最近因拖欠稅款醜聞曝光被迫辭職。神田憲次在 2013 年至 2022 年間，多次拖欠固定資產稅款，並因問題性質嚴重，受到公司土地及房產被查封的處罰。
在神田憲次辭職之前，日本文部科學政務官山田太郎因與20多歲貌美女子發生婚外情，引咎辭職。另外法務副大臣柿澤未途也因違反選舉法而辭職。
不支持率也到達11年來最高點
《朝日新聞》稍早公布18日、19日進行的全國電話民意調查結果，顯示岸田文雄內閣的支持率為25%，不僅是岸田上任以來最低紀錄，也是自民黨2012年12月重新執政11年來最低，低於菅義偉內閣2021年8月的28%。不支持率達到65％，也打破先前的紀錄，到達11年來最高點。
自民黨支持者對岸田內閣的支持率為59%，也是岸田內閣上任以來的最低點。無特定黨派傾向人士對於岸田內閣的支持率更僅有 10%，為 11 年來的最低點。
關於不支持的理由，對岸田文雄內閣的政策「不抱期待」佔比最多，其次是「不信任岸田文雄和他缺乏領導力」等等。另外，時事通信社推測，支持度低迷可能是因為岸田的減稅政策不受歡迎。
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