熱門搜尋:
姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 Edan呂爵安 聖誕節2023 柯文哲 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 吳欣盈
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-24 16:45:16

日本高官連環爆醜聞　首相岸田文雄民調急跌　內閣支持率創11年新低

分享：

日本岸田文雄內閣連環爆醜聞　首相支持率創11年來新低

據日本《讀賣新聞》民調，岸田支持率跌落至24%，創上台以來新低。據另一家媒體民調，支持率更是創自民黨重新執政以來11年來最低。

日本媒體《讀賣新聞》最近發布針對岸田文雄及其內閣的民調，顯示岸田內閣的支持率已急速跌落至 24%，為他在 2021 年 10 月擔任首相後的最低值。

大臣涉拖欠稅款被迫辭職

主因就是近期日本政壇接連爆發醜聞，使多名高官辭職。首先是日本財務副大臣神田憲次，最近因拖欠稅款醜聞曝光被迫辭職。神田憲次在 2013 年至 2022 年間，多次拖欠固定資產稅款，並因問題性質嚴重，受到公司土地及房產被查封的處罰。

在神田憲次辭職之前，日本文部科學政務官山田太郎因與20多歲貌美女子發生婚外情，引咎辭職。另外法務副大臣柿澤未途也因違反選舉法而辭職。

不支持率也到達11年來最高點

《朝日新聞》稍早公布18日、19日進行的全國電話民意調查結果，顯示岸田文雄內閣的支持率為25%，不僅是岸田上任以來最低紀錄，也是自民黨2012年12月重新執政11年來最低，低於菅義偉內閣2021年8月的28%。不支持率達到65％，也打破先前的紀錄，到達11年來最高點。

自民黨支持者對岸田內閣的支持率為59%，也是岸田內閣上任以來的最低點。無特定黨派傾向人士對於岸田內閣的支持率更僅有 10%，為 11 年來的最低點。

關於不支持的理由，對岸田文雄內閣的政策「不抱期待」佔比最多，其次是「不信任岸田文雄和他缺乏領導力」等等。另外，時事通信社推測，支持度低迷可能是因為岸田的減稅政策不受歡迎。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受