日本高官連環爆醜聞　首相岸田文雄民調急跌　內閣支持率創11年新低

據日本《讀賣新聞》民調，岸田支持率跌落至24%，創上台以來新低。據另一家媒體民調，支持率更是創自民黨重新執政以來11年來最低。

日本媒體《讀賣新聞》最近發布針對岸田文雄及其內閣的民調，顯示岸田內閣的支持率已急速跌落至 24%，為他在 2021 年 10 月擔任首相後的最低值。

大臣涉拖欠稅款被迫辭職

主因就是近期日本政壇接連爆發醜聞，使多名高官辭職。首先是日本財務副大臣神田憲次，最近因拖欠稅款醜聞曝光被迫辭職。神田憲次在 2013 年至 2022 年間，多次拖欠固定資產稅款，並因問題性質嚴重，受到公司土地及房產被查封的處罰。

在神田憲次辭職之前，日本文部科學政務官山田太郎因與20多歲貌美女子發生婚外情，引咎辭職。另外法務副大臣柿澤未途也因違反選舉法而辭職。