日本高校南陵高校籃球隊眾籌出戰全國賽　獲9倍資助即叫停

日本一間已經停止招生的學校，因為要為校內籃球隊籌募資金出戰全國賽而發動眾籌，然而眾籌僅數日已獲得目標9倍的資金，學校急於呼籲公眾停止再捐款。
日本和歌山縣的高中南陵高校，因為少子化問題的影響而導致經營困難，學校早已停止招生，該校目前就只餘下18名學生。然而學校的籃球隊卻成功突破縣內高校籃球賽，打入8月在福岡舉行的全國賽事。由於學校即將關閉，但因為學生跨越重重難關在縣大會中獲勝，為了解決6名校隊成員前往福岡以及在當地的開支，球隊的負責人決定網上眾籌50萬日圓（約24,629.9港元）。
南陵高校︰非常感激
有關的報道在今日（20日）於當地電視台播出後，在下午已經籌募到472萬日圓（約23.25萬港元），是原來目標的9倍以上，而在周三下午，有關的眾籌其賽實亦已超過目標達60萬日圓。日本傳媒向該校進行訪問，校方表示：「真的非常感激，自今朝起就不斷收到支持打氣的訊息，當中有很多溫暖的話語。就在我於學校走廊行30秒，轉頭已發現多了30萬日圓的支援金，令我相當驚訝。看到沒有冷言冷語，我相信大家都很支持我們。」
學校宿舍曾三餐不繼
根據報道，這支僅6人的籃球隊雖然人數上不足，但確實有一定實力，在縣預選的決賽，他們就以108:59的大比數勝出。由於6名隊員都因為不在和歌山出身，故都在學校的宿舍生活。而這支球隊的隊員，當中包括一名代表，曾經參與過日本職業籃球隊的青年隊受訓，並有參與過全國大賽的經驗，原本就是因為有中學的籃球前輩加入而來到該校升學。至於球隊亦有一名來自尼日利亞的留學生，身高達2.05米，該校的籃球部當時曾經有14名一年級生，並有多達46位籃球部成員。
不過因為收生人數持續的不足，令學校曾經拖欠教師的工資，而在學校宿舍入住的學生一日三餐水平都受影響。據家長表示，在最壞的時候，學生早餐就只一個甜麵包，午餐就只有飯配一碟伴碟菜和沒有配料的味噌湯，晚餐是飯、少量蔬菜、伴碟菜和沒有配料的味噌湯。