日本高校南陵高校籃球隊眾籌出戰全國賽　獲9倍資助即叫停

日本一間已經停止招生的學校，因為要為校內籃球隊籌募資金出戰全國賽而發動眾籌，然而眾籌僅數日已獲得目標9倍的資金，學校急於呼籲公眾停止再捐款。 日本和歌山縣的高中南陵高校，因為少子化問題的影響而導致經營困難，學校早已停止招生，該校目前就只餘下18名學生。然而學校的籃球隊卻成功突破縣內高校籃球賽，打入8月在福岡舉行的全國賽事。由於學校即將關閉，但因為學生跨越重重難關在縣大會中獲勝，為了解決6名校隊成員前往福岡以及在當地的開支，球隊的負責人決定網上眾籌50萬日圓（約24,629.9港元）。

南陵高校︰非常感激 有關的報道在今日（20日）於當地電視台播出後，在下午已經籌募到472萬日圓（約23.25萬港元），是原來目標的9倍以上，而在周三下午，有關的眾籌其賽實亦已超過目標達60萬日圓。日本傳媒向該校進行訪問，校方表示：「真的非常感激，自今朝起就不斷收到支持打氣的訊息，當中有很多溫暖的話語。就在我於學校走廊行30秒，轉頭已發現多了30萬日圓的支援金，令我相當驚訝。看到沒有冷言冷語，我相信大家都很支持我們。」