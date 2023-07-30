日本高溫｜日本熱浪持續 多地直迫40度！東京近37度 老夫婦家中疑活活熱死

日本受熱浪侵襲，全國多個地區周日氣溫達攝氏39度或以上。其中港人旅遊熱點東京錄得36.6度高溫，而大阪及名古屋亦達35.7度。東京都一對年老夫婦，昨日(29日)傍晚被發現倒斃在寓所睡房內，疑因中暑死亡。
日媒報道，該對居於東京都東村山市的老夫婦，分別九十多及八十多歲。夫婦原定會被接送至日間護理中心，但職員因未能聯絡，於約傍晚6時上門查看，結果驚見二人倒卧在睡房中。據報睡房沒有開窗，也沒開冷氣，而只開了風扇。
日本熱浪｜山形縣13歲女中學生 回家途中疑中暑亡
除該對老夫婦外，山形縣米澤市一名13歲女中學生，上周五(28日)參加完學校活動回家時，在途中懷疑中暑昏倒，送院後證實死亡。截至今午3時，東京消防廳接獲最少39人懷疑因中暑、須由救護車送院個案，年齡介乎8歲至98歲，當中兩人情況嚴重。
日本熱浪｜埼玉縣鳩山町錄得39.6度
日本廣泛地區受高壓脊影響致全國多處持續酷熱，該國氣象廳已對國內39都府縣發布嚴防中暑警報。埼玉縣鳩山町周日錄得39.6度高溫、群馬縣伊勢崎市錄得39.5度；群馬縣館林市、埼玉縣熊谷市、埼玉縣寄居町均錄得39.1度；栃木縣佐野市39度；福島縣伊達市38.8度；山梨縣大月市38.6度。日本氣象廳預料，周一東京、京都、橫濱及仙台等地氣溫仍會達36度，福岡及大阪則料錄得35度。