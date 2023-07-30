日本高溫｜日本熱浪持續 多地直迫40度！東京近37度 老夫婦家中疑活活熱死

日本熱浪｜東京都周日豔陽高掛，有市民及在街上呼籲捐血的人員都撐傘遮擋陽光。(美聯社)

日本受熱浪侵襲，全國多個地區周日氣溫達攝氏39度或以上。其中港人旅遊熱點東京錄得36.6度高溫，而大阪及名古屋亦達35.7度。東京都一對年老夫婦，昨日(29日)傍晚被發現倒斃在寓所睡房內，疑因中暑死亡。

日媒報道，該對居於東京都東村山市的老夫婦，分別九十多及八十多歲。夫婦原定會被接送至日間護理中心，但職員因未能聯絡，於約傍晚6時上門查看，結果驚見二人倒卧在睡房中。據報睡房沒有開窗，也沒開冷氣，而只開了風扇。