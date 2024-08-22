日本鬧米荒超市貨架空空如也　民眾買不到米嘆：只能一直吃麵條

日本因旅遊業強勁，使稻米需求量增加，此外加上上周的「巨大地震警報」，導致民眾瘋狂囤貨，造成全國米荒，甚至有民眾抱怨只能一直吃麵條，到處都找不到米。對此，農林水產省解釋說，目前大米的供需狀況並不緊張，秋季將會有新一批的米上市。
日本米荒
據《NHK》報道，近日日本社群媒體X上有很多關於米荒的抱怨文，「我看了工作地點附近的超市，真的沒有米，他們只賣糯米，連糙米都沒有了。」、「當我去超市時，礦泉水和大米的貨架都空了」、「我一直在吃麵條，到處都找不到米。」
此外，自8月份以來「大米短缺」和「無米」在日本Google上的搜尋量一直在增加，且在上周的「巨大地震警報」後，更是將「大米」、「大米短缺」等詞語推上搜尋高峰。
米庫存歷史最低
而目前米庫存也處於歷史最低水平。對此，據農林水產省稱，截至6月份的，作為主糧的大米需求量為702萬噸，比上年增加11萬噸，這是10年來首次大米需求量增加。農林水產省表示，需求增加可能是因為除了旅遊業強勁、通膨嚴重外，加上上周的「巨大地震警報」，導致民眾瘋狂囤貨。
然而，農林水產省解釋說，作為主糧的大米的供需狀況並不緊張，秋季將會有新一批的米上市，到時新米發放，部分短缺問題有望得到解決。（CTWANT）
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章