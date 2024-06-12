日本鬧「米荒」？超市貨架被掃空 壽司店叫苦︰或被迫加價

日本國內疑出現「米荒」，當地傳媒指，因收成問題及海外需大增，近期日本有近七成零售商的大米入貨量下降，超市更見部分日本米沽清的情況。「米荒」亦影響當地食肆，有壽司店指大米來貨價上漲，若情況持續可能要加價，但又擔心會令食客減少。 日本富士新聞網報道，當地米穀商聯會一項涉及全國零售商的調查顯示，19%的店家指近期「無法採購到大米」，66%的則稱可供採購的數量不足，反映「大米荒」至少在零售層面存在。

日本「米荒」｜超市貼出告示指「大米原料短缺」 報道指，神奈川縣有超市的大米貨架貼出告示，稱「由於大米原料短缺，供應不穩定」，而貨架上多個品牌的大米已被搶購一空。由於商品不足，店方在大米貨架上擺放了其他商品，而大米價格在兩個月前開始上漲。超市負責人表示，去年的炎熱天氣導致產量欠佳，加上在全球性的日本料理熱潮下，海外以至訪日旅客的需求增加、，是令大米缺貨的原因。據報在日本部分產米區，如新潟縣等，炎熱天氣除影響產量，亦令大米品質下降。