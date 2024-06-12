日本鬧「米荒」？超市貨架被掃空 壽司店叫苦︰或被迫加價

日本國內疑出現「米荒」，當地傳媒指，因收成問題及海外需大增，近期日本有近七成零售商的大米入貨量下降，超市更見部分日本米沽清的情況。「米荒」亦影響當地食肆，有壽司店指大米來貨價上漲，若情況持續可能要加價，但又擔心會令食客減少。
日本富士新聞網報道，當地米穀商聯會一項涉及全國零售商的調查顯示，19%的店家指近期「無法採購到大米」，66%的則稱可供採購的數量不足，反映「大米荒」至少在零售層面存在。
日本「米荒」｜超市貼出告示指「大米原料短缺」
報道指，神奈川縣有超市的大米貨架貼出告示，稱「由於大米原料短缺，供應不穩定」，而貨架上多個品牌的大米已被搶購一空。由於商品不足，店方在大米貨架上擺放了其他商品，而大米價格在兩個月前開始上漲。超市負責人表示，去年的炎熱天氣導致產量欠佳，加上在全球性的日本料理熱潮下，海外以至訪日旅客的需求增加、，是令大米缺貨的原因。據報在日本部分產米區，如新潟縣等，炎熱天氣除影響產量，亦令大米品質下降。
報道訪問了當地一間壽司店的負責人，他表示︰「大米本身供應不足，批發商也沒有大米可供應」，他透露，50公斤大米的來貨價貴了2,000日圓(約100港元)，「2,000日圓的漲價是個大問題。如果繼續上漲，我們就要考慮加價了。加價後，顧客肯定會減少」。
有民眾開始擔心日本1993年的「米荒」會重演，但農林水產省強調，去年酷熱天氣影響的是評價最高的「一級米」，整體大米產量仍屬正常，呼籲消費者冷靜。但報道指在入境遊客需求強勁和炎熱天氣下，目前難以預計今年的大米收成能否令供應恢復正常。