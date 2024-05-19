日本鳥取夜空驚現九道「外星人光柱」　網民：這是EVA場景嗎？

最近迎來近20年最強的太陽磁暴，全球許多地方都發生夢幻的極光現象，不僅如此，日本鳥取縣西部的大山町也出現夢幻天象，有民眾拍到9道白色光柱懸浮空中，令人嘆為觀止。

日媒《Hint-Pot》報道，拍攝這個奇觀的是一位大山町民宿業者，拍攝當晚他抬頭看向天空，赫然發現9道白色光柱矗立在夜空中，他趕忙拍下奇景拿去詢問當地民眾，才揭開奇景的神秘面紗。