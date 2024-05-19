日本鳥取夜空驚現九道「外星人光柱」　網民：這是EVA場景嗎？

最近迎來近20年最強的太陽磁暴，全球許多地方都發生夢幻的極光現象，不僅如此，日本鳥取縣西部的大山町也出現夢幻天象，有民眾拍到9道白色光柱懸浮空中，令人嘆為觀止。
日媒《Hint-Pot》報道，拍攝這個奇觀的是一位大山町民宿業者，拍攝當晚他抬頭看向天空，赫然發現9道白色光柱矗立在夜空中，他趕忙拍下奇景拿去詢問當地民眾，才揭開奇景的神秘面紗。
冰晶粒子與光源產生折射
原來這是一種稱為「光柱」的自然現象，讓許多網友嘖嘖稱奇：「好像外星人降臨」、「這是《新世紀福音戰士》（EVA）的場景嗎」、「是因為太陽黑子的關係嗎？好奇幻」、「好震撼，是自然光線嗎」。
事實上，這些光柱的成因乃是大氣中的冰晶粒子與太陽光或地面的光源產生折射，才形成柱狀的光束，是自然現象而非外星人，在日本又有「漁火光柱」之稱，因為漁船燈火夜半作業時，燈光照到夜空也會產生這種現象，而美國阿拉斯加州的費爾班克斯（Fairbanks）也曾出現這類「光柱」奇觀。
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Light pillars, Fairbanks Alaska pic.twitter.com/iAxHSyWqGQ— Hawaiian WarriQr (@HawaiianRipper) December 3, 2023