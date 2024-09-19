日本鳥取天空突現神秘「藍色光束」　網民紛紛猜測是不明飛行物

日本鳥取縣日前天空突然出現一道藍色光束，垂直延伸，許多民眾都目擊到這個奇景，網友們紛紛猜測莫非是不明飛行物降臨地球？不過專家隨後出面闢謠，指這其實是一種自然現象。

據日媒報道，本月14日傍晚，鳥取縣米子地區天空中突然出現了一道垂直的藍色光束。拍下這幕奇景的目擊者表示，「當時我正在散步，突然看到天空中有一條藍色光線，我不知道這是地震雲還是UFO，所以我決定先拍下照片。」目擊者說，當他拍完照沒多久，過了一會兒他再看時，天空已經變得很暗，再也看不見藍色的光束了。

而網友們看到後也紛紛留言表示，「是要轉生到異世界了嗎」、「好神秘，很像外星人要抓走牛的時候會出現的光」、「只是有人使出卍解而已啦」、「是神明藉著自然現象降臨了吧」。