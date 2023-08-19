日本鹿兒島巴士山路上翻側　31名高中足球隊師生自行逃脫　10人受傷無生命危險

日本鹿兒島市平田町19日上午傳出一宗大型巴士翻側事故，一輛車上載有31人的巴士在市內一處縣道翻車，整輛車橫倒在路中間。據了解，10人受傷被送往醫院。

車上31名乘客自行逃生 10人受傷無生命危險

根據《日本電視台》報道，鹿兒島市消防局表示，當地時間19日上午8時30分左右獲報稱有大型巴士在市內一處縣道翻覆，車上乘客自己成功逃生。據了解，事故巴士上包括駕駛在內共有31人，沒有生命危險，但至少10人受傷送醫。

《南日本新聞》報道，當時在車上的是鹿兒島縣霧島市國分高校足球隊一、二年級的師生，一行人原定赴往外地參加集訓。

《產經新聞》報道，發生事故的巴士公司表示，有5至6名的學生被玻璃碎片割傷。當時巴士正從霧島市前往日置市足球場的途中。根據航拍畫面，現場是一條沒有護欄和中心線的山路，大型巴士在路邊翻倒。

《日本放送協會》（NHK）報道，事故現場位於鹿兒島市西部山區的縣道291號，獲報後，警方、消防人員已立即趕赴現場確認事故狀況。據巴士公司稱，司機在狹窄的道路迷路，且據司機說法，疑似為輪胎被路肩卡住，才會導致翻車，目前警方與消防仍在調查詳細事故原因。

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