日本麥當勞版遊戲機？二手店網售引起哄動後收回

日本的一間二手電子產品的商店，日前在網上公開表示接收到一部麥當勞用作訓練店員的遊戲機，吸引了不少網民的注意。然而店後來指證實有關器材屬日本麥當勞的物品，故此決定停止出售。 日本二手店「Hard Off」在千葉縣的一間分店，本月中透過社交媒體公開一部在機殼印有麥當勞標誌的NDS遊戲機，並表示一套連同麥當勞培訓用的遊戲盒帶連同遊戲機一同發售。然而有關的帖文隨即引起哄動，當中有網民就質疑有關的商品是否可以發售，原因是有關產品屬於麥當勞內部，轉售是否需要獲得麥當勞的同意。有關的帖文在一日後就被刪除，店家表示已即時停止發售有關的產品，並與麥當勞在確認中。

因平板電腦興起而停用 日本麥當勞回應媒體時表示，未有接觸過實物，未知是否他們公司的物品，但是看來就是他們員工培訓用的器材，並對有關的器材被放到二手店出售表示遺憾。根據媒體指，在日本的二手網站仍有數部類似的遊戲機及盒帶，並以11萬日圓（約5,673.2港元）的售價刊出，不過之後似乎也受有關事件影響而下架。而在另一個拍賣網，過去同款遊戲機以6萬至18萬日圓的價值出售。 日本媒體表示，日本麥當勞最初是用這款的遊戲機用作培訓新入職員工，讓他們了解漢堡包及薯條等的製作流程，但及後因為平板電腦的出現，令有關的遊戲機在2018年起停用。店又表示，由於有關的漢堡包及薯條製作的方法是公開的訊息，故不含麥當勞的內部資訊，不過對於有關的培訓用器材發售就表現歉意。