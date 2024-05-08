日本麥當勞男店員向食客狂吼「滾出去」 女同事肉身阻擋獲大讚(有片)

日本服務行業以顧客為尊見稱，但日前有網民上載一段短片，可見收銀櫃台有3名店員，一名男店員發怒向點餐的男顧客狂吼；報道指他叫對方「滾出去你，你這混蛋」和「馬上離開」。發現同事已失控，其中一名女店員立即走出櫃台，禮貌地要求該名男顧客離開。另一名女同事則盡力安撫情緒激動的男同事。不過，那男店員卻突然走出櫃台衝向步行離開的顧客。嬌小的女店員此時奮不顧身以身軀阻擋發怒男同事，兩人互相推撞，女店員被推開數步，但仍極力阻止同事。片段此時中斷，未知後續如何。