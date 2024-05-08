日本麥當勞男店員向食客狂吼「滾出去」 女同事肉身阻擋獲大讚(有片)

日本服務行業以顧客為尊見稱，但日前有網民上載一段短片，可見收銀櫃台有3名店員，一名男店員發怒向點餐的男顧客狂吼；報道指他叫對方「滾出去你，你這混蛋」和「馬上離開」。發現同事已失控，其中一名女店員立即走出櫃台，禮貌地要求該名男顧客離開。另一名女同事則盡力安撫情緒激動的男同事。不過，那男店員卻突然走出櫃台衝向步行離開的顧客。嬌小的女店員此時奮不顧身以身軀阻擋發怒男同事，兩人互相推撞，女店員被推開數步，但仍極力阻止同事。片段此時中斷，未知後續如何。
上載短片的網民稱，那名男店員似乎是殘障僱員，並讚揚那名女店員表現。網民表示，若是他，可能會袖手旁觀，但這名女子卻用她的小身軀努力和平解決事件。片段吸引逾150萬人次觀看，有網民留言稱，「這人不適合服務業吧」、「不懂控制情緒」。另有人讚「女店員好神勇」、「應該給她特別獎金」。日本麥當勞以私隱為由，不便公開事件細節。
事件發生經過：
激昂するチャレンジクルー(障害者雇用)と思われる男性店員を止めようとする女性店員さん、偉いよな(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )— 2次元おじさん@ご意見・感想歓迎🎉 (@SIaxAJXBRiv_2nd) May 2, 2024
自分だったら面倒見るの嫌だし、問題起こしたら強制的な仕組みに頼るけど、この女性はなんとか穏便に収めようと小さな体と大きな器で懸命にがんばっている🥲 https://t.co/TssiiTTZUW