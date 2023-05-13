日本黃金周酒店大呻遭「洗劫」　浴袍、枕頭、吹風機連電視都被搬走

記者鄒慈芸／綜合報道

不少民眾出遊外宿時，都會將酒店、民宿內用不到的備品帶走，近日有日本傳媒報道，不少酒店表示，許多旅客抱持貪小便宜的心態，連許多不能帶走的物品都往行李塞，再加上黃金週的旅客數實在太多，讓他們實在是「心好累」。

根據日媒報道，酒店業者對於最近房內用品頻繁被帶走的狀況感到相當頭痛，除了可以拿走的沐浴乳、洗髮露、梳子等等，還有旅客將枕頭、吹風機等高價物品帶走。還有飯店業者爆料，有旅客會把電視整部搬走。

而在街頭訪問時，不少民眾坦言，如果入住酒店時，會將沒用完的備用品帶走，像是棉花、牙刷等，如果客房內提供的茶包或零食味道不錯的話，剩餘的也會帶回家。