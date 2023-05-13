日本黃金周酒店大呻遭「洗劫」　浴袍、枕頭、吹風機連電視都被搬走

記者鄒慈芸／綜合報道
不少民眾出遊外宿時，都會將酒店、民宿內用不到的備品帶走，近日有日本傳媒報道，不少酒店表示，許多旅客抱持貪小便宜的心態，連許多不能帶走的物品都往行李塞，再加上黃金週的旅客數實在太多，讓他們實在是「心好累」。
根據日媒報道，酒店業者對於最近房內用品頻繁被帶走的狀況感到相當頭痛，除了可以拿走的沐浴乳、洗髮露、梳子等等，還有旅客將枕頭、吹風機等高價物品帶走。還有飯店業者爆料，有旅客會把電視整部搬走。
而在街頭訪問時，不少民眾坦言，如果入住酒店時，會將沒用完的備用品帶走，像是棉花、牙刷等，如果客房內提供的茶包或零食味道不錯的話，剩餘的也會帶回家。
可被判處10年以下有期徒刑
其中最具爭議性的物品，當屬「浴袍」，有些人認為，浴袍可以歸類在即棄式物品，帶走應該沒關係，不過酒店業者對此則回應，其實浴袍像被套一樣，都會經過清洗消毒後重覆使用，而且一件單價不便宜，如果民眾喜歡的話，可以向酒店櫃台購買，但若大家都順手帶走，對酒店會造成不小的損失。
而對這種「順手牽羊」的習慣，平常拿點盥洗用品沒什麼問題，但若拿了較高價物品，而酒店堅持求償的話，民眾可能會被依日本刑法竊盜罪，被判處10年以下有期徒刑或50萬日圓（約2.89萬港元）以下罰款。
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