日本黑幫山口組去信警方 承諾結束10年內鬥「不再製造麻煩」

日本黑幫一直佔據著日本社會的「灰色地帶」，法律上並不非法，且總部公開存在，但近年在警方打壓、社會容忍度下降及經濟不景氣下，成員數目不斷減少。(資料圖片)

日本警方透露，山口組高層成員於本月7日親往兵庫縣警局遞交相關信件，宣告結束與離脫派系的衝突。山口組自2015年內部分裂以來，與由前成員成立的「神戶山口組」爆發150宗衝突，至少90人在過去10年內鬥中喪生。雙方組織規模持續縮減，至去年底山口組的正式及非正式成員合計只有約6900人，較2015年底減少7200人；神戶山口組成員數目亦從高峰約6100名，大幅減少至只剩320名。

日本警方透露，山口組高層成員(中及右)於本月7日親往兵庫縣警局遞交相關信件，宣告結束與離脫派系的衝突。(網上圖片)

黑幫成員創歷史新低

日本黑幫一直佔據著日本社會的「灰色地帶」，法律上並不非法，且總部公開存在，但近年在警方打壓、社會容忍度下降及經濟不景氣下，成員數目不斷減少。警方數據顯示，2024年全國黑幫成員數量已降至18,800人，創歷史新低，惟黑幫仍持續從事犯罪活動，只是轉趨低調。

山口組今次罕有主動與警方接觸，除表明停戰外，亦希望當局解除自2015年以來對其「指定暴力團對立抗爭組織」的分類，該分類令其行動受限，包括在特定地區無法使用辦公室。兵庫縣警方表示，山口組的承諾可能只是單方面宣布，暫未能確認「神戶山口組」的態度，表示會繼續加強警戒。