日本黑社會頭目從良賣拉麵　突在店內遭槍殺

日本神戶市在上周末（22日）發生槍擊案，57歲店東被發現在店內被人槍殺。而傳媒報道，遇害的店東是日本山口組的分支組織的一名組長，不過該組基本上名存實亡，而店主在店的社交媒體都是分享與家人及對拉麵的事。

據日本報道，在上周末的早上11時左右，神戶的一間拉麵店的店員在上班時，發現店主倒臥在廚房，頭部大量出血而報警，在救護員到場已證實死亡。根據警方對店東進行的掃瞄，發現在頭部有一個疑為子彈造成的彈孔。警員調查指，在報警前的20分鐘，一名男子進入店內，在數分鐘後離開，過程被鄰近的閉路電視拍下。