日本黑社會頭目從良賣拉麵　突在店內遭槍殺

日本神戶市在上周末（22日）發生槍擊案，57歲店東被發現在店內被人槍殺。而傳媒報道，遇害的店東是日本山口組的分支組織的一名組長，不過該組基本上名存實亡，而店主在店的社交媒體都是分享與家人及對拉麵的事。
據日本報道，在上周末的早上11時左右，神戶的一間拉麵店的店員在上班時，發現店主倒臥在廚房，頭部大量出血而報警，在救護員到場已證實死亡。根據警方對店東進行的掃瞄，發現在頭部有一個疑為子彈造成的彈孔。警員調查指，在報警前的20分鐘，一名男子進入店內，在數分鐘後離開，過程被鄰近的閉路電視拍下。
組織本來處於解散狀態
根據傳媒指，遇害的店東余嶋學，是六代目山口組的一個分支組織組長。報道表示，雖然余嶋是黑社會成員，但是因為日本黑社會組織日漸式微，在沒有人繼承後，自願成為組長，不過及後因為無法向上級組織支付會費，組織已處於解散的狀態，而余嶋也轉型經營拉麵店。有從日本黑社會退出的人士表示，在日本立法大力打擊黑幫之下，黑幫成員都轉為經營其他正常行業，而像余嶋一樣沒法養起整個組織而僅餘一人的組長不少，而且因為組織的嚴密，要退出也不易，並因此令他們捲入組織的爭議。
傳媒又指，余嶋在個人社交媒體上，不時分享自己與家人的相片，同時也分享拉麵的心得。由於他以牛骨製作的湯非常吸引，而且每碗只賣750日圓（約43.79港元）的低廉售價，令店頗受歡迎，在日本飲食網站的Tabelog上也有不俗的3.49分評分。日本警方就表示，正從謀殺案方向調查事件。