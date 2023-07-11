日本｜京都人埋怨旅客過多　列車長期不足應付(有片)

隨着世界復常，日本的旅客數字逐漸回升。然而隨着旅客的增加，日本的京都又重新面對遊客過多，影響當地居民生活的問題。尤其是在京都的JR嵯峨野線，因為這是遊客進出嵐山的重要鐵路線，然而遊客數目的急增，令居民感到困擾。
京都的嵐山是該處其中一個觀光的熱門勝地，然而在嵐山小火車的另一邊總站的龜岡市，除了嵐山的小火車，就只餘下JR嵯峨野線通往京都中心區域。因此遊客在進出嵐山，很大程度需要依賴JR嵯峨野線。不過隨着世界各地遊客的增加，主要是4卡列車的JR嵯峨野線，長期因為遊客過多而客滿。
列車載客量低
有需要乘坐嵯峨野線前往京都北區的大學生表示：「每次轉乘嵯峨野線就心情沉重。真不明白為甚麼JR西日本不解決擠迫的問題。」由於遊客和一般居民的投訴，JR西日本在多個觀光地區，提供有關路線的擠迫狀況。然而有關的做法，無助解決路線的擠迫問題。在新冠疫情影響期間，嵯峨野線平日維持約20分鐘一班，而且每班由4卡列車組成，然而在今年旅客回復之際，雖然改變了路線的時間表，不過卻未有增加班次。在暑假的日子，鐵路公司在平日增加至每日26個班次、假日34個班次，在連假更增至57增次。
嵯峨野線の混雑のことがまたネットニュースに載ったということで— 光明 (@koumyou_) July 11, 2023
7月7日（金）の京都駅9:53発の嵯峨嵐山行きが京都駅を発車するところの動画を
一番嵐山側の車両まで満員状態で京都駅を出発しました。 pic.twitter.com/z9JjQMHWiT
不過日本媒體在向JR西日本查詢時指出，最大問題是有關路線的用車。原因是有關嵯峨野線的列車，車廂座席都是橫向，令車廂內的通路較窄，難以容納更多乘客。然而由於嵯峨野線的乘客量未及上其他關西地區的路線，令這條京都嵐山的僅有路線在更換列車車廂的優先次序不及如大阪及神戶等的路線。在京都的遊客持續增加之下，對於當地的居民的影響只有持續增加。