日本｜京都人埋怨旅客過多　列車長期不足應付(有片)

隨着世界復常，日本的旅客數字逐漸回升。然而隨着旅客的增加，日本的京都又重新面對遊客過多，影響當地居民生活的問題。尤其是在京都的JR嵯峨野線，因為這是遊客進出嵐山的重要鐵路線，然而遊客數目的急增，令居民感到困擾。

京都的嵐山是該處其中一個觀光的熱門勝地，然而在嵐山小火車的另一邊總站的龜岡市，除了嵐山的小火車，就只餘下JR嵯峨野線通往京都中心區域。因此遊客在進出嵐山，很大程度需要依賴JR嵯峨野線。不過隨着世界各地遊客的增加，主要是4卡列車的JR嵯峨野線，長期因為遊客過多而客滿。