日本「代客離職」風行　有業者2周接逾800人委託(有片)

記者蕭瑋玲／綜合報導
時代改變，日本近年出現「代客離職」的新興職業，近兩年大受歡迎。當中有業者光是這兩個星期就收到逾800人委託，當中有129人是才剛入職兩個星期的社會新鮮人。日本社會以追求終身僱傭關係，對公司擁有高忠誠度而聞名，因此離職讓員工壓力特別大。近年來「代客離職」新興行業人氣逐漸攀升，因為只要給委託費，就能代為處理離職大小事。
《NNN》報道稱，據一家代辦「離職服務」公司的數據，近兩週就接獲800多人委託，要業者出面代為提出辭呈。當中還有129人是才剛入職逾兩個星期，就心生退意的社會新鮮人。有人在委託表寫下「面試時說六日休息，來了才發現被騙了，對於社會新鮮人的我來說，實在非常震驚啊」、「身心都很痛苦啊，每天都睡不著」、「就是被職場霸凌了」。
《NNN》訪問一名曾委託過「代客離職」的26歲女性，她表示自己在前公司待了半年就撐不下去，但因為氣氛太過凝重，實在開不口。她稱「工作內容我很喜歡，但感覺跟部門的前輩及主管不太合啊，大家表面感覺很和諧，但背地裡都在說我的壞話。」
代客離職服務公司Alba-Tross 執行長谷本慎二表示：「很多社會新鮮人跟我說，面試談好的，和實際進公司後的勤務方式差很多。例如明明就講好是正式員工，但入職後竟然只是派遣員工」。
據悉，「代客離職」服務約自2017年在日本出現。服務內容包括協助想辭職卻難以開口的委託人，針對離職手續提供建議，並代理對方與公司處理辭職後的相關流程。服務費用約為2萬至5萬圓不等（約1,000至2,500港元）。
因應時代潮流，專家建議企業應及時進行調整，避免人才快速流失。一橋大學教授小野浩受訪時表示，「現在年輕人很多都不求一個工作做一輩子，因為大家都希望生活多樣化，工作不再是最重要的部分，大企業應該要適應這部分，並針對這進行組織改造。」
而據另一家「代客離職」業者在2023年5月進行的調查，委託人當中，有72.2％的用戶年齡介於「20～29歳」之間，再來依序是「30～39歳」（18.2％）、「40～49歳」（5.3％）。此外，59％的人會萌生辭意，是因為心理健康出問題。
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