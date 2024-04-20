日本「代客離職」風行　有業者2周接逾800人委託(有片)

記者蕭瑋玲／綜合報導 時代改變，日本近年出現「代客離職」的新興職業，近兩年大受歡迎。當中有業者光是這兩個星期就收到逾800人委託，當中有129人是才剛入職兩個星期的社會新鮮人。日本社會以追求終身僱傭關係，對公司擁有高忠誠度而聞名，因此離職讓員工壓力特別大。近年來「代客離職」新興行業人氣逐漸攀升，因為只要給委託費，就能代為處理離職大小事。 《NNN》報道稱，據一家代辦「離職服務」公司的數據，近兩週就接獲800多人委託，要業者出面代為提出辭呈。當中還有129人是才剛入職逾兩個星期，就心生退意的社會新鮮人。有人在委託表寫下「面試時說六日休息，來了才發現被騙了，對於社會新鮮人的我來說，實在非常震驚啊」、「身心都很痛苦啊，每天都睡不著」、「就是被職場霸凌了」。

《NNN》訪問一名曾委託過「代客離職」的26歲女性，她表示自己在前公司待了半年就撐不下去，但因為氣氛太過凝重，實在開不口。她稱「工作內容我很喜歡，但感覺跟部門的前輩及主管不太合啊，大家表面感覺很和諧，但背地裡都在說我的壞話。」 代客離職服務公司Alba-Tross 執行長谷本慎二表示：「很多社會新鮮人跟我說，面試談好的，和實際進公司後的勤務方式差很多。例如明明就講好是正式員工，但入職後竟然只是派遣員工」。 日本「代客離職」公司案子接不完，當中有許多委託者是才剛入職的社會新鮮人。（圖／NNN） 據悉，「代客離職」服務約自2017年在日本出現。服務內容包括協助想辭職卻難以開口的委託人，針對離職手續提供建議，並代理對方與公司處理辭職後的相關流程。服務費用約為2萬至5萬圓不等（約1,000至2,500港元）。