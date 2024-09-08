日本「令和米荒」外地人赴沖繩買米寄回家或幫人代購 業者增購美國米

日本陷入「令和米荒」，超市等零售點白米都缺貨。沖繩縣相對來說並未明顯缺米，不少外地人到沖繩買米寄回家，甚至幫住在外縣市的親友代購。
沖繩時報報道，由於新米已開始在市場上流通，預計再一段時間供求就會回復穩定，批發商呼籲民眾「冷靜購買所需要的數量」。
日本食米民間庫存創新低
農林水產省早前表示，截至6月底，日本食米的民間庫存量為156萬噸，較2023年同期減少約2成，創有記錄以來新低。缺米原因，主要跟稻米種植面積減少及酷暑造成失收有關。此外，氣象廳早前呼籲民眾防範巨大地震，家家戶戶囤米以備不時之需，亦加劇缺米。
各地普遍缺米時，沖繩縣超市的白米卻未被搶購一空，或須實施限購。最近數天，在石垣市，有外地遊客離開前購買白米，在沖繩本島及宮古島市，也有不少民眾委託商店將5公斤裝白米送貨到縣外。
供應穩定 吸引外地人到沖繩買米
沖繩縣往年從9月起對白米需求便會回穩，但今年銷量卻相當高，主因是民眾都在傳沖繩縣白米庫存穩定，所以不少外地人到沖繩買米。在石垣市經營食店的84歲老闆岩淵芳弘說，有來自千葉縣的顧客買了10公斤白米，再花2,000日圓(約109港元)運費寄回家，運送時間要花上一周。另一名來自大阪府的男顧客更直接買米自己提回家，岩淵說，「只要聽說有人這樣買米，其他人也可能跟著大量購買」。
超市：遊客專程到石垣島買米
宮古島市一間超市內，可見外地人買米後委託店方送貨到家，超市負責人驚訝：「遊客專程到島上來買米很少見」。沖繩本島一間大型超市負責人也說，「明顯有人要求將5公斤白米送貨到沖繩縣外」。一般來說，盂蘭盆節後送米的人會減少，送貨到沖繩縣外更為罕見。面對「令和米荒」，物流業同樣驚訝：「不知何時才能平息。」
沖繩業者增購美國白米
沖繩業者已開始增購美國白米，並表示預計10月左右米荒便會平息，但「目前是確保白米數量最嚴峻的時期」。批發商則指，國產米持續漲價，民眾對美國白米的需求也會增加。
若再有颱風擾亂物流供應鏈，沖繩縣也可能出現白米庫存緊張的情況，批發商正持續關注。