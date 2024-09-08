日本「令和米荒」外地人赴沖繩買米寄回家或幫親友代購 業者增購美國米

農林水產省早前表示，截至6月底，日本食米的民間庫存量為156萬噸，較2023年同期減少約2成，創有記錄以來新低。缺米原因，主要跟稻米種植面積減少及酷暑造成失收有關。此外，氣象廳早前呼籲民眾防範巨大地震，家家戶戶囤米以備不時之需，亦加劇缺米。

各地普遍缺米時，沖繩縣超市的白米卻未被搶購一空，或須實施限購。最近數天，在石垣市，有外地遊客離開前購買白米，在沖繩本島及宮古島市，也有不少民眾委託商店將5公斤裝白米送貨到縣外。

供應穩定 吸引 外地人到沖繩買米

沖繩縣往年從9月起對白米需求便會回穩，但今年銷量卻相當高，主因是民眾都在傳沖繩縣白米庫存穩定，所以不少外地人到沖繩買米。在石垣市經營食店的84歲老闆岩淵芳弘說，有來自千葉縣的顧客買了10公斤白米，再花2,000日圓(約109港元)運費寄回家，運送時間要花上一周。另一名來自大阪府的男顧客更直接買米自己提回家，岩淵說，「只要聽說有人這樣買米，其他人也可能跟著大量購買」。