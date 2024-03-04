日本「國民雪條」加價5毫 社長率高層90度鞠躬道歉

日本老牌雪糕生產商「赤城乳業株式會社」旗下有「國民雪條」之稱的「ガリガリ君」雪條因國內原材料價格上漲，從70日圓（約3.65港元）加價到80日圓（約4.17港元），社長率領全體高層集體鞠躬道歉。

全球不少國家物價上漲，日本老牌雪糕生產商「赤城乳業株式會社」，因不敵成本壓力宣布加價，旗下有「國民雪條」之稱的「ガリガリ君」雪條因國內原材料價格上漲，從70日圓（約3.65港元）加價到80日圓（約4.17港元）。雖然加價只有5毫，但社長率領全體高層集體鞠躬道歉，公司也藉此製作廣告，稱考慮到未來可能進一步加價，提前拍攝不同道歉程度的畫面，引發網民熱議。

「ガリガリ君」雪條於1981年推出，當時每支售價50日圓，獲「國民雪條」稱號。1990年，競爭對手將同類產品加價10日圓，但「ガリガリ君」推遲至1991年才加價，從50日圓提高到60日圓，但銷量並沒有下降。

至2016年，赤城乳製品因整體價格上漲，「ガリガリ君」相隔25年來再次加價10日圓至70日圓，當時社長及高層曾拍片90度鞠躬道歉。如今再次漲價，公司高層們再度親自上陣，可見鞠躬幅度更大，亦會在報紙及各地刊登道歉廣告。

未來或再加價 提前拍好「道歉程度」升呢畫面

赤城乳業表示，考慮到該款商品售價未來可能還會加價，已經提前拍好未來道歉的畫面，從80日圓逐步加到110日圓。隨著價格越高，老闆和高層的「道歉程度」也升高，從站著鞠躬到最後下跪低頭，令一眾網民笑爆。