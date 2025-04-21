日本《我所看見的未來》竜樹諒再預言：7月大海嘯襲台灣及印尼等亞洲地區

日本《我所看見的未來》竜樹諒再預言：7月大海嘯襲台灣及印尼

日本知名漫畫家竜樹諒（Tatsuki）近日發布預言，警告今年7月將有巨大海嘯侵襲亞洲地區，其中台灣、印尼及北馬里亞納群島可能遭受嚴重衝擊，這項預言引發各界關注，特別是因為龍樹諒過去曾準確預測多宗重大事件。

「類似龍形的圖案」

竜樹諒在預言中表示，7月將發生海底火山爆發並引發大規模海嘯，影響範圍將呈現菱形，波及多個亞洲國家，並透露是在夢中看見「類似龍形的圖案」，有專家認為這形狀與夏威夷及其他脆弱海岸線相似。

針對這次的預言，地震學家表示，雖然缺乏科學根據，但從地質學角度來看，她所描述的位置確實存在發生地震的可能性，由於日本位於環太平洋地震帶，加上南海海槽的存在，確實提高了該區域發生強震及海嘯的風險。