日本《我所看見的未來》竜樹諒再預言：7月大海嘯襲台灣及印尼等亞洲地區

日本知名漫畫家竜樹諒（Tatsuki）近日發布預言，警告今年7月將有巨大海嘯侵襲亞洲地區，其中台灣、印尼及北馬里亞納群島可能遭受嚴重衝擊，這項預言引發各界關注，特別是因為龍樹諒過去曾準確預測多宗重大事件。
「類似龍形的圖案」
竜樹諒在預言中表示，7月將發生海底火山爆發並引發大規模海嘯，影響範圍將呈現菱形，波及多個亞洲國家，並透露是在夢中看見「類似龍形的圖案」，有專家認為這形狀與夏威夷及其他脆弱海岸線相似。
針對這次的預言，地震學家表示，雖然缺乏科學根據，但從地質學角度來看，她所描述的位置確實存在發生地震的可能性，由於日本位於環太平洋地震帶，加上南海海槽的存在，確實提高了該區域發生強震及海嘯的風險。
日本「巨大地震」機率上調至逾80%
值得注意的是，日本政府已將未來30年內發生「巨大地震」的機率上調至超過80%，預估可能造成高達1.81萬億美元的經濟損失，不僅如此，中國駐日使館也於近期向在日公民發出警告，提醒民眾防範可能發生的重大地震。
龍樹諒因精準預測多宗重大事件而聞名，被譽為「日本龍婆」，她於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》中，成功預言了包括1995年阪神大地震、2011年311大海嘯，以及2020年爆發的新冠疫情等事件。據了解，她自1980年代開始經常做預知夢，且其預言往往在「5的倍數」年內應驗。
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