日本「捏爛君」惡搞全家便利店 捏爛食品放回貨架 專家推測背後有陰謀

日本一名自稱「捏爛君」(にぎる君)的網民在社交平台發布影片，可見其在便利店內把三文治、蛋糕、飯糰等食品，用力捏爛後再放回貨架上。影片隨即引發網民群起攻擊，至今累計逾1,900萬次點擊觀看，事件更登上日本雅虎頭條。
為甚麼這樣惡搞？
富士新聞網(FNN)報道，「捏爛君」帳號的個人資料欄寫著「握緊拳頭過生活」等自我介紹，由於帳號還發布介紹手機投資業務的影片，有專家估計，捏爛商品可能並非其真正目的，而是為了吸引注意的營銷手段。
會否負上法律責任？
「捏爛君」拍攝這樣的惡搞影片，會否被追究法律責任？橋下綜合法律事務所律師去來川祥表示，「如果沒有購買商品，那麼在捏爛商品時就構成器物損壞罪，以及可能構成對商店的業務妨害罪。器物損害罪可判3年以下監禁，或30萬日圓(約15,566港元)以下罰款」。
全家便利店回應
去來川祥指，以這種惡搞來宣傳，「由於引人矚目的行為容易被廣泛傳播，藉此更容易達到商業招募的目的」。
在「捏爛君」影片中的9件商品，其中4件是全家便利店(FamilyMart)的商品。全家回應表示，「我們已知悉這些影片，對此表示十分遺憾，也絕對不容忍這種行為。」全家強調，確定事件發生的分店後，將會嚴肅處理，包括報警。
少年舔壽司郎醬油瓶拍片軒然大波
2023年，一名少年在連鎖迴轉壽司店「壽司郎」舔醬油瓶，事件引發食安疑慮，顧客不敢光顧，壽司郎更一度股價大跌，事後也出現連串模仿的「迷惑行為」，業者紛紛推出保障食安措施，包括迴轉壽司一度不轉。此後，日本民眾對於這類特意在商店搗亂的「迷惑行為」特別反感。