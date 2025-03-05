日本「捏爛君」惡搞全家便利店 捏爛食品放回貨架 專家推測背後有陰謀

日本一名自稱「捏爛君」(にぎる君)的網民在社交平台發布影片，可見其在便利店內把三文治、蛋糕、飯糰等食品，用力捏爛後再放回貨架上。影片隨即引發網民群起攻擊，至今累計逾1,900萬次點擊觀看，事件更登上日本雅虎頭條。

為甚麼這樣惡搞？

富士新聞網(FNN)報道，「捏爛君」帳號的個人資料欄寫著「握緊拳頭過生活」等自我介紹，由於帳號還發布介紹手機投資業務的影片，有專家估計，捏爛商品可能並非其真正目的，而是為了吸引注意的營銷手段。