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國際
2025-03-05 13:36:20

日本「捏爛君」惡搞全家便利店 捏爛食品放回貨架 專家推測背後有陰謀

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捏爛君把草莓蛋糕捏爛後放回貨架。(互聯網)

捏爛君把草莓蛋糕捏爛後放回貨架。(互聯網)

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日本一名自稱「捏爛君」(にぎる君)的網民在社交平台發布影片，可見其在便利店內把三文治、蛋糕、飯糰等食品，用力捏爛後再放回貨架上。影片隨即引發網民群起攻擊，至今累計逾1,900萬次點擊觀看，事件更登上日本雅虎頭條。

為甚麼這樣惡搞？

富士新聞網(FNN)報道，「捏爛君」帳號的個人資料欄寫著「握緊拳頭過生活」等自我介紹，由於帳號還發布介紹手機投資業務的影片，有專家估計，捏爛商品可能並非其真正目的，而是為了吸引注意的營銷手段。

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會否負上法律責任？

「捏爛君」拍攝這樣的惡搞影片，會否被追究法律責任？橋下綜合法律事務所律師去來川祥表示，「如果沒有購買商品，那麼在捏爛商品時就構成器物損壞罪，以及可能構成對商店的業務妨害罪。器物損害罪可判3年以下監禁，或30萬日圓(約15,566港元)以下罰款」。
 

捏爛君從貨架取出草莓蛋糕。(互聯網) 把草莓蛋糕捏爛。(互聯網) 把毀了的草莓蛋糕放回貨架。(互聯網) 從貨架取出沙律卷。(互聯網) 從貨架取出沙律卷「蹂躪」。(互聯網) 從貨架取出蛋糕。(互聯網) 把蛋糕捏爛。(互聯網) 取出飯糰。(互聯網) 把飯糰「摧毀」。(互聯網) 取出三文治。(互聯網) 取出三文治。(互聯網) 富士新聞網報道，捏爛君把全家便利店食品捏爛後再放回貨架。(互聯網) 捏爛君在社交平台上傳惡搞影片。(互聯網) 富士新聞網報道，捏爛君帳號的個人資料欄寫著「握緊拳頭過生活」等自我介紹。(互聯網)

全家便利店回應

去來川祥指，以這種惡搞來宣傳，「由於引人矚目的行為容易被廣泛傳播，藉此更容易達到商業招募的目的」。

在「捏爛君」影片中的9件商品，其中4件是全家便利店(FamilyMart)的商品。全家回應表示，「我們已知悉這些影片，對此表示十分遺憾，也絕對不容忍這種行為。」全家強調，確定事件發生的分店後，將會嚴肅處理，包括報警。

少年舔壽司郎醬油瓶拍片軒然大波

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