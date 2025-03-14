日本「最危險動物園」9月底關閉　500隻動物去向未明(有片)

日本北海道「札幌北部動物園」(North Safari Sapporo)是一座互動體驗型態的動物園，園內養有獅子、老虎、馴鹿、鬣狗、海豹等約150種動物，還提供遊客包括籠內餵食老虎、與海豹同睡等危險及刺激體驗，因此被稱為「日本最危險的動物園」，園內動物生活空間亦被指環境惡劣、虐待動物。然而，這座動物園其實已違法經營長達20年，日前終於宣布，將於今年9月底關閉，但動物們的去向令外界擔憂。

綜合報道，札幌北部動物園於2005年7月在未經許可的情況下擅自開業，違反《都市計畫法》，其實札幌市政府早於2004年10月就發現異常，當時要求經營公司「成功觀光」(サクセス観光)要依法申請許可，經營者無視要求，甚至持續擴建，園區內的建築物一直增加至約150棟，但市府都只是多次透過口頭與書面警告，沒有採取任何實際行動。