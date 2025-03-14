日本「最危險動物園」9月底關閉　500隻動物去向未明(有片)

日本北海道「札幌北部動物園」(North Safari Sapporo)是一座互動體驗型態的動物園，園內養有獅子、老虎、馴鹿、鬣狗、海豹等約150種動物，還提供遊客包括籠內餵食老虎、與海豹同睡等危險及刺激體驗，因此被稱為「日本最危險的動物園」，園內動物生活空間亦被指環境惡劣、虐待動物。然而，這座動物園其實已違法經營長達20年，日前終於宣布，將於今年9月底關閉，但動物們的去向令外界擔憂。
綜合報道，札幌北部動物園於2005年7月在未經許可的情況下擅自開業，違反《都市計畫法》，其實札幌市政府早於2004年10月就發現異常，當時要求經營公司「成功觀光」(サクセス観光)要依法申請許可，經營者無視要求，甚至持續擴建，園區內的建築物一直增加至約150棟，但市府都只是多次透過口頭與書面警告，沒有採取任何實際行動。
札幌市府要求園方提交動物遷移詳細計畫
直至今年2月初，市府終向動物園提出全面拆除要求，園方於同月18日提交拆除計畫，稱將在2029年底拆除所有建築，但未有說明動物的安置計畫。因此，市府要求補充細節，但對方遲遲未給出明確答覆，至周一(10日)，園方突然宣布，動物園將於今年9月底正式關閉，並承諾會確保園內約500隻動物的安全，「讓牠們遷往適合的新環境繼續受到照顧」，不過具體安置方式卻從未公開，令外界憂慮。札幌市府已要求園方在3月底前提交動物遷移計畫，包括安置地點與時間表，以確保這些動物能夠獲得妥善照顧。