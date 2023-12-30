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國際
2023-12-30 09:45:49

日本「最美公主」佳子迎29歲生日　穿和服楓樹下甜笑迷倒粉絲（有片）

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據《NNN》報道，在宮內廳發布的影片當中，佳子公主穿着名為「振袖」的和服正裝，漫步在赤坂御用地，而這裏也是目前日本皇室的居住地。 

日本皇室中有最美公主稱號的佳子公主，12月29日歡度29歲生日。宮內廳發布最新照片，她穿上和服輕鬆漫步，甜美笑容在楓紅襯托下，讓許多粉絲直呼美呆了。

據《NNN》報道，在宮內廳發布的影片當中，佳子公主穿着名為「振袖」的和服正裝，漫步在赤坂御用地，而這裏也是目前日本皇室的居住地。 在畫面中，佳子公主一襲淺色和服，搭配傳統赤金色腰帶，舉手投足散發高貴優雅的魅力。 

真子公主嫁給小室圭移居美國

按照往例，宮內廳會在佳子公主生日這天，公布她在一整年執行的公務內容，包括在11月赴祕魯進行國際親善訪問、10次下鄉訪問以及進行58次皇室儀式以宮中祭祀等活動。

佳子公主29日生日當天，也前往皇居與德仁天皇、雅子皇后、愛子公主見面，並至仙洞御所與爺爺明仁上皇以及美智子上皇后見面。

在姊姊真子公主嫁給小室圭、移居美國之後，佳子公主就肩負起皇室最美親善大使的重責大任，時常在鏡頭前露面。

花邊新聞一度鬧得沸沸揚揚

據日媒《女性自身》報道，佳子公主勇於突破傳統，而且對時尚有敏銳直覺，擅長透過衣着表達內心感受。從她經常選擇穿着明亮的顏色來看，或許反映她面對公務，渴望展現開朗、積極的一面。

據八卦媒體《周刊FRIDAY》報道，佳子公主曾於2022年7月被拍到前往東京一家牙醫診所數小時，被爆出與院長的牙醫兒子熱戀。據悉兩人從小學到高中都同校，花邊新聞一度鬧得沸沸揚揚。但在宮內廳人士否認之後，緋聞就消失滅跡。

外傳佳子可能會等到疼愛的弟弟、17歲的悠仁親王成年後，才會考慮自己的婚事，目前則以皇室公務為重。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

日本「最美公主」佳子訪秘魯　參觀庫斯科古城、馬丘比丘(美聯社) 日本「最美公主」佳子訪秘魯　參觀庫斯科古城、馬丘比丘(美聯社) 日本「最美公主」佳子訪秘魯　參觀庫斯科古城、馬丘比丘(美聯社) 日本「最美公主」佳子訪秘魯　參觀庫斯科古城、馬丘比丘(美聯社) 日本「最美公主」佳子訪秘魯 (路透社) 日本「最美公主」佳子訪秘魯 (路透社) 日本「最美公主」佳子訪秘魯 (路透社) 日本「最美公主」佳子訪秘魯 (路透社) 日本「最美公主」佳子訪秘魯 (路透社) 日本「最美公主」佳子訪秘魯 (路透社) 日本「最美公主」佳子訪秘魯 (路透社)

保暖食物｜（am730製圖）

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