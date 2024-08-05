日本「猛暑」 高齡長者接連倒臥路旁疑中暑不治

日本近日持續高溫，各地相繼出現逾攝氏35度的「猛暑日」或刷新高溫紀錄，多人中暑須送院，而最近數天更接連有長者疑因中暑倒臥路旁或田裡，終告不治。
日本放送協會(NHK)報道，8月3日下午1時左右，有路人發現一名90多歲老婦倒臥鳥取市鹿野町馬路上，惜老婦送院後不治，醫院指死因疑為中暑。鳥取市當天最高溫達37.4度，創當地今年入夏新高紀錄。
長者下田做農務易中暑
同日下午5時20分左右，81歲老翁被發現倒臥神戶市北區一處農田，當場確認死亡。警方表示，死因疑為中暑。死者每天都會到田裡工作，由於沒返家，親人察覺不妙，前往查看便發現他倒臥農地。
8月2日下午4時20分左右，大分市野津原地區有居民在田間道路上發現一名住在附近的84歲老婦倒地，消防員接報到場，確認老婦已死亡。警方指老婦死因疑為中暑。氣象廳表示，大分市當天最高氣溫達36.2度，大分縣政府3日發布中暑警戒警報。
福岡縣太宰府市飆至39.3度
2日傍晚6時45分，有路人發現一名高齡男子倒臥福岡縣古賀市田間，通報警方後當場確認死亡。死者生前駕駛的一輛小型貨車從上午起一直停在田邊，有居民覺得有異，前往周邊查看，便發現他倒地不起，當時身穿長袖上衣。警方研判其死因疑為中暑。福岡縣太宰府市當天飆至39.3度，當局發布中暑警戒警報。