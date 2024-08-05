日本「猛暑」 高齡長者接連倒臥路旁疑中暑不治

日本近日持續高溫，各地相繼出現逾攝氏35度的「猛暑日」或刷新高溫紀錄，多人中暑須送院，而最近數天更接連有長者疑因中暑倒臥路旁或田裡，終告不治。

日本放送協會(NHK)報道，8月3日下午1時左右，有路人發現一名90多歲老婦倒臥鳥取市鹿野町馬路上，惜老婦送院後不治，醫院指死因疑為中暑。鳥取市當天最高溫達37.4度，創當地今年入夏新高紀錄。

長者下田做農務易中暑

同日下午5時20分左右，81歲老翁被發現倒臥神戶市北區一處農田，當場確認死亡。警方表示，死因疑為中暑。死者每天都會到田裡工作，由於沒返家，親人察覺不妙，前往查看便發現他倒臥農地。