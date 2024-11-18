日本「紀州唐璜」疑被毒殺案　檢方提出AV女優前妻囚終身

別號「紀州唐璜」的日本富翁野崎幸助，在2018年疑服用過量興奮劑身亡的案件，在日本即將結束審訊。野崎的前妻，曾拍攝成人影片的28歲女子須藤早貴被指向野崎投毒的案件，將在下月12日審結，而在今日（18日）的聆訊中，控方向法官提出無期徒刑的處分，並指「除被告人以外，沒人能讓他懾取興奮劑」，並指須藤目的是要侵吞野崎的遺產。
案件事發在2018年，當時77歲的富商野崎幸助在和歌山縣的家中，疑被人以不知明方式，投入足以致死的興奮劑導致其死亡。野崎當時的年輕妻子，現28歲的須藤早貴被指是殺害野崎的兇手而被拘捕。案件在今年9月開審，過去在夜店工作，以及拍攝過成人影片的須藤否認控罪，指自己沒有殺害野崎以及投毒。控方雖然沒有直接證據，但根據其他人的證供指，須藤是野崎的最大遺產受益人。
傳富翁打算與須藤早貴離婚
案件共傳召28人上庭作供，當中包括販賣興奮劑的男子作供，他稱向一位應該是須藤的被告售賣有關的興奮劑，同時其他證人指野崎因為不滿須藤不願搬到和歌山同住等，而打算與須藤離婚。在審訊中，須藤稱「這是與一般戀愛不同的婚姻」，又指自己沒有隱瞞對遺產的目的，但否認以遺產為目的殺人。另外對於被指購買興奮劑，須藤聲稱是野崎的要求。又指須藤為了毒殺野崎，已進行了一個月的計劃去準備，指控須藤謀財害命，提出無期徒刑的處分。
在今日的審訊中，控方指因為豪宅沒有其他人入侵過的痕跡，故此除了被告之外根本沒有人可以向野崎投放興奮劑，並指這一切的目的都是為了繼承野崎的遺產。有關案件會在12月12日於和歌山地方法院作審判。
野崎幸助是和歌山縣的富豪，曾自誇與4,000名女子發生性關係，並出自傳講述自己的風流往事，故又自封「紀州唐璜（唐璜，Don Juan，西班牙傳說的情聖）」。在2018年野崎迎娶當時僅22歲的須藤早貴作為第3任妻子，不過就在3個月後於自己家中暴斃。