日本「紀州唐璜」疑被毒殺案　檢方提出AV女優前妻囚終身

別號「紀州唐璜」的日本富翁野崎幸助，在2018年疑服用過量興奮劑身亡的案件，在日本即將結束審訊。野崎的前妻，曾拍攝成人影片的28歲女子須藤早貴被指向野崎投毒的案件，將在下月12日審結，而在今日（18日）的聆訊中，控方向法官提出無期徒刑的處分，並指「除被告人以外，沒人能讓他懾取興奮劑」，並指須藤目的是要侵吞野崎的遺產。

案件事發在2018年，當時77歲的富商野崎幸助在和歌山縣的家中，疑被人以不知明方式，投入足以致死的興奮劑導致其死亡。野崎當時的年輕妻子，現28歲的須藤早貴被指是殺害野崎的兇手而被拘捕。案件在今年9月開審，過去在夜店工作，以及拍攝過成人影片的須藤否認控罪，指自己沒有殺害野崎以及投毒。控方雖然沒有直接證據，但根據其他人的證供指，須藤是野崎的最大遺產受益人。