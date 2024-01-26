日本「裸祭」首度讓女性參加　破1250年傳統

日本有1250年歷史的「裸祭」(裸祭り)將於下月22日開始，據悉，裸祭過去被認為是只有男性才能參加的祭典，位於愛知縣稻澤市的尾張大國靈神社(國府宮神社)打破傳統，今年破天荒讓女性參與。

根據《每日郵報》、《讀賣新聞》報道，尾張大國靈神社今年度的「裸祭」（裸祭り）將預計從2月22日下午3時開始，預計將會有1萬多人前來，其中數千名的男子必須要脫下衣服、只會穿白色丁字褲，觸摸一位被稱為「神男」的全裸男子。當地女性團體「緣友會」的副會長鈴木彩加在神社召開記者會，表示她們打算參加今年的裸祭，並為全家平安祈福，同時祈禱能登半島地震災民能儘速回歸日常生活，已有40名女性申請參與。