日本「裸祭」首度讓女性參加　破1250年傳統

日本有1250年歷史的「裸祭」(裸祭り)將於下月22日開始，據悉，裸祭過去被認為是只有男性才能參加的祭典，位於愛知縣稻澤市的尾張大國靈神社(國府宮神社)打破傳統，今年破天荒讓女性參與。
根據《每日郵報》、《讀賣新聞》報道，尾張大國靈神社今年度的「裸祭」（裸祭り）將預計從2月22日下午3時開始，預計將會有1萬多人前來，其中數千名的男子必須要脫下衣服、只會穿白色丁字褲，觸摸一位被稱為「神男」的全裸男子。當地女性團體「緣友會」的副會長鈴木彩加在神社召開記者會，表示她們打算參加今年的裸祭，並為全家平安祈福，同時祈禱能登半島地震災民能儘速回歸日常生活，已有40名女性申請參與。
參加女性將不會脫光衣服混入裸體活動
報道指出，這些女性雖然被允許參加裸祭的儺追笹(なおいざさ)，不會跟著男性脫光衣服混入裸體活動中，也不會參加摸「神男」的活動。活動人士對此一舉措表示歡迎，認為這是項性別平等的重要一步，早該如此。當地官員說，雖然過去沒有明確禁止女性參加活動，但女性也不會想參加。活動主辦方面指出，「受到新冠疫情影響，過去3年我們沒辦法舉行裸祭，在此期間收到許多女性的參加請求。」
裸祭主要是用來祈求豐收和繁榮
報道指出，裸祭主要是用來祈求豐收和繁榮，通常在每年的2月舉行，參加活動的男性會裸露上半身、只能身穿類似白色丁字褲及白色襪子，在鎮上遊行、互相潑冰水，喝日本清酒取暖。裸男們必須組成隊伍扛起大型竹竿「儺追笹」，展現力氣與矯健身手、爭先恐後進入神社，並大聲歡呼，而從頭到腳被剃光毛髮的「神男」則是被帶到人群面前，由上千名裸男簇擁而上狂撫摸，將自己未來的厄運轉移給神男。