日本「西瓜卡」企鵝仔畢宣！明年解除使用上限

日本鐵路公司JR東日本宣布，將在明年起對現時的交通支付系統「Suica」作出改革，當中包括將原本設定上限為最多2萬日圓的消費金額進行修改，而現有在卡上的企鵝吉祥物也會被換走。

JR東日本在今日（11日）公布，為配合在2026年秋季推出的二維碼支付功能，公司將推出一套獨立於現有系統的伺服器餘額追蹤支付系統，並將系統的最高儲值限額提高至30萬日圓。而公司也會與旗下的信用卡「View Card」合作，令到使用者毋須進行增值都可以「延後付款」。公司又表示，現有的Suica在乘車及購物將可以使用二維碼支付，他們指這是「徹底改變Suica卡本身」，同時將加入可以在親友之間互相進行電子貨幣傳送，而系統甚至會加入優惠券功能，並發行僅在特定地區或商店可以使用的金額。