日本《頭文字D》熱潮因新動畫再起　琦玉縣拘美女鐵騎

日本賽車漫畫《頭文字D》作者重野秀一的最新作動畫，在本月開始在日本播放，而山路賽車又再成為熱潮。日本琦玉縣警方在周三（11日）於《頭文字D》飯能市聖地，拘捕了一男一女，涉及在道路上危險駕駛。其中被捕的21歲女鐵騎士供稱，「覺得開得夠快就能成為好司機」。

重野秀一的最新作《MF GHOST》被視為《頭文字D》的續作，原因是作品中出現了經歷約20年後《頭文字D》角色。而飯能市的正丸山路，也是《頭文字D》的其中一條跑車的聖地。由於不少地方政府因應多年來很多愛好者因《頭文字D》而在一些路段試圖模仿動畫及漫畫而危險駕駛，故部份路段都被當地政府設置減速壆，以限制車速，然而正丸似乎就未有。

琦玉縣警方就表示，針對在當地山路的危險駕駛行為進行了執法。在周三以違反道路交通法的危險行為，拘捕23歲的男子栗本海斗及21歲的女子森田祐加，二人與另外一名自願受查人士，被指於今年5月19日凌晨1時半，在有關限速40公里的山路上，以達時速90公里的車速賽車。日本媒體指，駕駛電單車的森田與不少車友在全長6公里的山路競速。並會在社交媒體分享有關的賽車影片。

日本記者表示，當地已在路段佈置大量調查人員針對危險駕駛行為的駕駛者進行拍攝以鎖定有關的車輛。而被捕的二人承認在山路上以高速行駛，而森田更表示覺得能高速駕駛的話會是一個好的司機。之後她的社交媒體相片在網上流傳，網民關注到這位飆車少女長相可愛。