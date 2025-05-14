日本「7月巨震」傳聞挫旅業 日媒點名香港「助長謠言擴散」港客押後行程

日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》曾精準預言日本311大地震，作品又預言2025年7月5日會發生一場震央位於日本、台灣以及菲律賓海域之間的大地震，引起極大關注，導致許多旅客選擇取消日本行程。日本傳媒《NHK》近日對此事進行專題報導，指出這則「毫無科學根據」的消息已經重創日本旅業，甚至有航空公司為此減班，指消息主要是在華語地區巡速擴散，點名香港及台灣最為嚴重。 《NHK》早前報道，《我所看見的未來》有關2025年7月5日大地震的預言沉寂多年後，近年透過日本一名YouTuber提起，吸引大量網上創作者製作相關內容，2023年前後開始在網上擴散，尤其在2025年後迅速激增，目前與關鍵字「2025年7月」相關的日文影片在YouTube上已有超過1400部，總播放次數超過1億。之後地震傳聞開始被翻譯成英文等多國語言向外擴散，其中又以華語地區最受歡迎，主要集中在香港和台灣。討論地震傳聞的繁中版YouTube影片超過220部，總播放次數超過5200萬次。3月份緬甸發生地震後，傳聞再次被炒熱。

《NHK》指，日本是極受香港旅客歡迎的旅行地點之一，2024年訪日香港旅客高達268萬人次創歷史新高。然而今年3月從香港訪日的人次僅有20.8萬人，較去年同期下降9.9%，導致日本與香港之間的航班也開始減班，旅行社赴日團也相應減少。報道採訪在日本的香港旅客，有人表示「7月不會來日本，打算8月或9月再來」，另有人展示香港傳媒關於「7月地震」傳言的報道，稱今年夏天改去泰國或台灣。 「風水師籲不宜赴日」 香港夫妻推遲行程 《NHK》亦在香港採訪一對每年赴日3、4次的中年夫妻，因為傳言決定暫時推遲去日本的旅行，報道可見他們觀看一名香港著名風水師呼籲不宜赴日的影片。妻子告訴記者：「因為Facebook、YouTube甚至新聞都在說『日本可能會發生大地震』，所以我感到很害怕，不想這時候去日本。當然我希望不要發生地震。」丈夫也在受訪時指出：「因為香港幾乎不會遇到地震，所以我們根本不知道該怎麼應對地震。再說我們也不像日本人那樣接受過嚴格的疏散、避難訓練，如果在日本旅遊的途中遭遇地震，根本不知道該去哪裡避難。」

日本屢闢謠 「無法預知地震時間地點」 面對地震傳聞，日本政府多次出面闢謠，氣象廳強調：「一般而言，能夠明確預知地震發生時間與地點的資訊，皆可視為謠言。」有當地防災專家稱，以今天科學水平，還無法準確預測地震發生的時間和地點，故這項謠言沒有科學根據，「只是重複了過去毫無根據的恐懼」。