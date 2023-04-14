日本「Hama Sushi」迴轉壽司不怕再被惡搞　網民大讚「進化了」(有片)

日本迴轉壽司業近月受到惡搞事件影響弄到風聲鶴唳，有些店家決定斬腳趾避沙蟲，停止將壽司放在輸送帶，只提供點餐的服務，自然失去迴轉壽司最大的特色。不過，日本「Hama Sushi」卻想到一招，不僅保持著迴轉壽司的精神，亦能兼顧衞生安全。

日本媒體「grape」報道，日本網民「ofen」在社交平台Twitter表示，他聽說知名迴轉壽司品牌「Hama Sushi」取消了讓壽司放在輸送帶上迴轉的服務。不過他去用餐時，卻發現店家利用座位旁的電子螢幕，製作出「擬似迴轉壽司」。Ofen上載影片示範，餐桌前的長條型的電子螢幕，顯示出各種不同種類的壽司，緩慢地移動。當他點選螢幕中其中一款壽司時，就跳出點餐畫面，選好所需數量後，按點餐便可下單。