日本「Hama Sushi」迴轉壽司不怕再被惡搞　網民大讚「進化了」(有片)

日本迴轉壽司業近月受到惡搞事件影響弄到風聲鶴唳，有些店家決定斬腳趾避沙蟲，停止將壽司放在輸送帶，只提供點餐的服務，自然失去迴轉壽司最大的特色。不過，日本「Hama Sushi」卻想到一招，不僅保持著迴轉壽司的精神，亦能兼顧衞生安全。
日本媒體「grape」報道，日本網民「ofen」在社交平台Twitter表示，他聽說知名迴轉壽司品牌「Hama Sushi」取消了讓壽司放在輸送帶上迴轉的服務。不過他去用餐時，卻發現店家利用座位旁的電子螢幕，製作出「擬似迴轉壽司」。Ofen上載影片示範，餐桌前的長條型的電子螢幕，顯示出各種不同種類的壽司，緩慢地移動。當他點選螢幕中其中一款壽司時，就跳出點餐畫面，選好所需數量後，按點餐便可下單。
網民：接下來可以做立體AR版本嗎？
如此看來，店家既能確保壽司不會在迴轉運送過程中被人惡搞，亦保留了迴轉壽司的精神。網民看過後紛紛點讚，並表示「這個很好，希望我附近的店也能引進」、「迴轉壽司2.0來了」、「好厲害，這麼快就進化了」、「感受到了科技的力量」、「展現了迴轉壽司原有的精神」，亦有人提議「接下來可以做立體AR版本嗎」。
はま寿司が回らなくなったとは聞いてたけど、疑似回転寿司になってて驚いた pic.twitter.com/StI4cVfdlE— ofen (@snski276) April 2, 2023