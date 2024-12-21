日本1歲童食芝士波鯁喉窒息　搶救12日身亡

日媒報導透露，這已經是第4宗幼兒因食用芝士波引發的窒息意外，同時也是首宗死亡案例。

日本「國家消費者事務中心」日前公布這宗案例警告民眾。今年8月時，一名1歲男童在晚餐前食用直徑約2公分大的芝士波時不慎卡在喉嚨而窒息，當時男童無法自行吐出來，呈現相當痛苦的模樣。雖然家人緊急將他送醫，但男童在治療12天仍不幸離世。

給幼兒吃零食真的要小心！日本一名1歲男童在食芝士波時不慎鯁喉而窒息，被送往醫院急救，在與死神搏鬥12天仍然不幸身亡。

而根據日本厚生勞動省統計，2018年至2022年，被食物鯁喉導致窒息死亡的14歲以下兒童就有54人，其中9歲以下兒童高達49人。

日本小兒科學會則表示，未滿5歲的學齡前兒童特別容易被食物噎住，為了保護兒童不被食物鯁住，家長必須了解哪些食物具有風險，並了解正確的餵食方法。

但若是真的發生食物噎到的意外時該怎麼辦呢？日本小兒科學會稱，幼童被食物噎住時，呼吸可能會在短短幾分鐘內停止，並且可能會發生心臟驟停，必須要和時間賽跑。但要注意的是，千萬不要用力將手指插入口腔深處。如果是1歲以下的嬰兒，可使用拍背法。家長彎曲膝蓋或坐在椅子上，將孩子面朝下抱在大腿上，用手掌用力拍打孩子背部肩胛骨之間5至6次。若是1歲以上的兒童，則可使用哈姆立克急救法。