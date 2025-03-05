日本108歲高齡理髮師獲健力士認證 入行94年「滿懷感恩」當東奧火炬手(有片)

日本櫪木縣那珂川町的108歲理髮師箱石シツイ(Shitsui Hakoishi)，周三(5日)獲健力士認證為「世界最高齡現役女性理髮師」。箱石14歲隻身前往東京謀生，入行至今已94年。
《朝日新聞》等媒體報道，箱石在那珂川町的舊大內村長大，1931年，即14歲那年成為東京墨田區一間理髮店的學徒，1936年考取理髮師執照。
箱石最擅長的是當時流行的「飛機頭」(リーゼント，Regent style，兩側頭髮向後梳，在後腦中央合攏，瀏海部分往上梳，增加蓬鬆感)，也專門為時髦女性設計短髮，類似現在的「冬菇頭」，手藝出色，有很多熟客。
箱石22歲結婚，與丈夫在東京新宿開設理髮店，生意很好，但丈夫在1944年參軍，不幸戰死。其後，箱石帶著兩名年幼子女回鄉，獨力經營理髮店，將孩子撫養成人。
箱石回顧人生，稱「雖然經歷過許多艱辛，但因為有這間理髮店才能堅持下去，現在每天都充滿喜樂，心中一直滿懷感謝」。她每天早上都用自創的體操鍛鍊身體，2021年104歲時還在東京奧運擔任聖火火炬手。
箱石周三接受健力士頒發認證證書時表示，「感謝父母讓我擁有這麼健康的身體，非常開心，這一天我一輩子都不會忘記。」
正式発表です🌟栃木県那珂川町の箱石シツイさんがギネス世界記録「最高齢の女性現役理容師」に認定㊗108歳にして今なお髪を切り続けています。本当に、おめでとうございます🎉🎉🎉 pic.twitter.com/RIekQLWeUa— ギネス世界記録 (@GWRJapan) March 5, 2025