日本108歲高齡理髮師獲健力士認證 入行94年「滿懷感恩」當東奧火炬手(有片)

日本櫪木縣那珂川町的108歲理髮師箱石シツイ(Shitsui Hakoishi)，周三(5日)獲健力士認證為「世界最高齡現役女性理髮師」。箱石14歲隻身前往東京謀生，入行至今已94年。

《朝日新聞》等媒體報道，箱石在那珂川町的舊大內村長大，1931年，即14歲那年成為東京墨田區一間理髮店的學徒，1936年考取理髮師執照。

箱石最擅長的是當時流行的「飛機頭」(リーゼント，Regent style，兩側頭髮向後梳，在後腦中央合攏，瀏海部分往上梳，增加蓬鬆感)，也專門為時髦女性設計短髮，類似現在的「冬菇頭」，手藝出色，有很多熟客。