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國際
2025-03-05 19:05:35

日本108歲高齡理髮師獲健力士認證 入行94年「滿懷感恩」當東奧火炬手(有片)

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108歲理髮師箱石シツイ周三獲健力士認證為「世界最高齡現役女性理髮師」。(互聯網)

108歲理髮師箱石シツイ周三獲健力士認證為「世界最高齡現役女性理髮師」。(互聯網)

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日本櫪木縣那珂川町的108歲理髮師箱石シツイ(Shitsui Hakoishi)，周三(5日)獲健力士認證為「世界最高齡現役女性理髮師」。箱石14歲隻身前往東京謀生，入行至今已94年。

《朝日新聞》等媒體報道，箱石在那珂川町的舊大內村長大，1931年，即14歲那年成為東京墨田區一間理髮店的學徒，1936年考取理髮師執照。

箱石最擅長的是當時流行的「飛機頭」(リーゼント，Regent style，兩側頭髮向後梳，在後腦中央合攏，瀏海部分往上梳，增加蓬鬆感)，也專門為時髦女性設計短髮，類似現在的「冬菇頭」，手藝出色，有很多熟客。

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箱石22歲結婚，與丈夫在東京新宿開設理髮店，生意很好，但丈夫在1944年參軍，不幸戰死。其後，箱石帶著兩名年幼子女回鄉，獨力經營理髮店，將孩子撫養成人。
 

108歲的箱石在理髮店受訪。(互聯網) 箱石在櫪木縣那珂川町經營的理髮店。(互聯網) 箱石展示丈夫年輕時的照片。(互聯網) 箱石理髮的手藝純熟。(互聯網) 108歲的箱石周三獲健力士認證為「世界最高齡現役女性理髮師」。(互聯網) 箱石理髮手藝出色，受到顧客歡迎。(互聯網) 箱石入行94年，理髮手藝出色。(互聯網) 箱石用心替客人理髮。(互聯網)

箱石回顧人生，稱「雖然經歷過許多艱辛，但因為有這間理髮店才能堅持下去，現在每天都充滿喜樂，心中一直滿懷感謝」。她每天早上都用自創的體操鍛鍊身體，2021年104歲時還在東京奧運擔任聖火火炬手。

箱石周三接受健力士頒發認證證書時表示，「感謝父母讓我擁有這麼健康的身體，非常開心，這一天我一輩子都不會忘記。」
 

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